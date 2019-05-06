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Antalya Kelebekleri Sergisi

Antalya kelebek çeşitliliğinin sergilendiği Antalya Kelebekleri Sergisi, Antalya Tanıtım Vakfı tarafından Vakıflar Haftası kapsamındasanatseverlerle buluştu.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 14:06
Antalya Kelebekleri Sergisi

Antalya kelebek çeşitliliğinin sergilendiği Antalya Kelebekleri Sergisi, Antalya Tanıtım Vakfı tarafından Vakıflar Haftası kapsamındasanatseverlerle buluştu.


Antalya’da yaşayan 183 çeşit kelebeğin 41’inin sergilendiği sergininbir AVM’de düzenlenen açılışına Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Yeliz Gül Ege, Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar, ATAV YK Üyesi Recep Yavuz ve davetliler katıldı.


Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar, 6 Mayıs - 12 Mayıs tarihleri arasındaki haftanın Vakıflar Haftası olduğunu belirterek, bu hafta kapsamında açılan Antalya Kelebekleri Sergisi için ATAV’a teşekkür etti.



“Uyumlu olacağını düşündük”


Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Yeliz Gül Ege, vakıf olarak Antalya Kelebekleri Sergisi ile Antalya’nın bilinmeyen yönlerine yönelik çalışmalarını devam ettirdiklerini açıkladı. Gül Ege, “Daha önce de Antalyalılarla buluşturduğumuz kelebek ve endemik bitkiler sergilerimizden, Antalya Kelebekleri’nin Mayıs ayı ile çok uyumlu olacağını düşündük. Sergi 6 Mayıs - 20 Mayıs tarihleri arasında çık olacak. Arzumuz sadece bu kelebeklerin sergilenmesi değil, kelebeklerin turizm çeşitliliğinde Antalya’nın zenginliği olarak da anılması ve hafızalara kazınması. Bunu da ancak tecrübelerle oluşturabiliriz” diye konuştu.



Antalya’nın kelebekleri kostümlere taşınacak


Antalya’nın bilinmeyen değerlerinin tanıtımı için yeni bir proje hazırlığı içinde olduklarının müjdesini de verenEge, “Türkiye’de en fazla kelebek çeşitliliği Antalya’da, Antalya kelebek çeşitliliği haritasında ülke olarak Almanya’nın hemen altında yer alıyor. Bu zenginliğe çok fazla atıfta bulunamamışız, vakıf bunun farkında olarak tanıtım projelerinin devamını da yapacak. Bu projelerden biri, Antalya Tanıtım Vakfı ve Antalya Olgunlaşma Enstitüsü iş birliği ile Antalya’nın kelebeklerini kostümlere taşıyacağız. Kelebek kostümleri ile de Antalya’mızı tanıtmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 14:06
  1. sergi
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