Antalya İlim ve Kültür Derneği (ALİM) kimin? Antalya İlim ve Kültür Derneği yönetim kurulu

Antalya İlim ve Kültür Derneği internet sitesinde yer alan bilgiler doğrultusunda ALİM derneğinin hakkında şu bilgiler yer almakta:

Derneğin Adı: Antalya İlim ve Kültür Derneği’dir. ALİM kısaltmasını kullanır.

Derneğin Merkezi: Antalya’dır. Yönetim Kurulu kararı ile Antalya içinde veya dışında şube açabilir ve Dernek veya şubenin adresi değiştirilebilir.

MADDE: 2 DERNEĞİN LOGOSU

Derneğimize logo olarak tamamı yeşil renkli olmak üzere yukarıya açık bir hilal, hilalin açık kısmına kolları açık bir insan sureti ve hilalin içinde aşağıdan yukarıya doğru bir yol şeklinde tarif edebileceğimiz aşağıdaki resim seçilmiştir.

MADDE:3 AMACI

Derneğimizin amacı;

Okul öncesi ve yükseköğretim dâhil eğitim sisteminin her kademesinde ve sonrasında hukuka bağlı, temel insan haklarına saygılı, devletimizin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan, milli, manevi, ahlaki ve evrensel değerlere sahip üstün vasıflı bir gençlik yetiştirmek,

Toplumumuzun huzuru ve barışı için; fertlerin milli ve manevi değerlerine bağlı olarak; dil, din ve tarih şuuru ile yetişip gelişmesine katkıda bulunmak,

Ülkemizde ve diğer ülkelerde meydana gelen afet, savaş ve olağan zamanlarda ihtiyaç sahiplerine gıda, giyim, sağlık, eğitim, yakacak, kira, barınma, evlenme, yuva kurma, iş kurma, konut ve sair bütün hususlarda ayni, nakdi her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmak ve

Toplumun menfaatine olacak her türlü faaliyeti destekleyecek çalışmalar yapmaktır.

MADDE:4 ÇALIŞMA KONULARI, FAALİYET ŞEKİLLERİ

Tüzüğün 3. maddesinde yazılı gayeyi gerçekleştirmek için her türlü faaliyette bulunmak maksadı ile;

Eğitim alanında her türlü sosyal alanda faaliyet gösterir.

Milli, manevi, kültürel, ahlaki ve evrensel değerlere bağlı bir toplum oluşturmak için eğitim ve öğretimin her kademesinde; yurt, pansiyon, misafirhane, eğitim merkezi, kültür sitesi, kamp, spor ve dinlenme tesisi, konferans ve tiyatro salonu, kütüphane, etüt eğitim merkezi, okuma salonu, lokal, araştırma merkezi, bilgisayar ve dil laboratuarı, aşevi, gençlik merkezi çocuk yuvası, bakımevi vb. yerler kurmak, işletmek, işlettirmek; gerektiğinde resmi kurum ve kuruluşlar ile aynı amaçlı diğer tüzel kişiliklere devretmek,

Eğitim ve öğretimin her dalında ve kademesinde ihtiyaç sahibi olanlar öncelikli olmak üzere öğrencilere karşılıksız burs ve krediler vermek. Öğrenciler için yetiştirme, takviye, hazırlık, mesleki ve sportif kurslar düzenlemek. Öğrencilerin yurt içi ve yurt dışı okul, yurt ve dershane ücretleri ile kitap, kırtasiye, harç ve giyim giderlerini karşılamak,

İhtiyaç sahibi Türk ve yabancı uyruklu öğrencilere yurt içi ve yurt dışı her türlü eğitim ve öğretim yardımı yapmak. Ayrıca kütüphane, dershane, etüt evleri, kurs, enstitü, ilmi araştırma ve geliştirme merkezleri, her kademede okullar açmak ve bu tür müesseselere her türlü ayni ve nakdi yardımda bulunmak,

Hat, tezhip, ebru, dikiş, nakış, makrame, boyama ve benzeri el beceri kursları ile kermes ve sergi açmak,

Sokak çocukları ve gençlerin alkol, uyuşturucu, madde bağımlılığı, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan kurtarılması ve topluma kazandırılması yönünde her türlü çalışmayı yapmak,

Resim, şiir, kompozisyon ve bilgi yarışmaları düzenlemek. Tiyatro, müzik ve benzeri çalışma grupları oluşturmak,

Amaca ulaşmak için mahalli ve uluslararası konferanslar, paneller, sempozyumlar, yarışmalar, gençlik kurultayları, şenlikler, anma günleri, çok amaçlı kapalı salon toplantıları, açık oturumlar, seminerler, sohbetler, açık hava toplantıları, gösteri yürüyüşleri, imza ve söyleşi günleri, tiyatro organizeleri, kitap kritik toplantıları, istişare toplantıları, yemekli toplantılar, sünnet şölenleri, gençlik ve müzik şölenleri, konserler, spor turnuvaları, tarihi veya turistik gezi, tur, piknik ve ziyaret gibi organizasyonlar düzenlemek,

Araştırma-geliştirme ve inceleme, anket, telif, tercüme ve benzeri çalışmalar yapmak veya yaptırmak, elde edilecek sonuçları gerekli görüldüğü takdirde basın, yayın ve diğer yollarla duyurmak. Sesli, görüntülü veya yazılı, bant, cd, dvd, vcd, film, radyo, televizyon, sinevizyon, multivizyon programları hazırlamak ve hazırlatmak, kitap, broşür, gazete, dergi, bülten, el ilanları, internet vb. yayınlar yapmak. Basın toplantıları düzenlemek,

Amaçları doğrultusunda ülkemiz ve milletimiz adına faydalı olabilecek her konuda faaliyette bulunmak üzere ülkemizdeki ve yabancı ülkelerdeki ulusal ve uluslararası kuruluşlarla, ülkemizde ve uluslararası alanda beraberlik ve işbirliğinde bulunmak. Ulusal ve uluslararası ilmi toplantı ve konferanslar tertiplemek, kongre ve konferanslara katılmak, ilim adamları veya üniversiteler ile işbirliği halinde araştırmalar yaptırarak, raporlar hazırlattırmak, toplumun ve ilgililerin istifadesine sunmak. Faaliyet alanları ile ilgili yarışmalar düzenlemek, ödüller vermek,

Derneğin gayesi istikametinde başarılı çalışmalar yapan şahıs, dernek ve diğer müesseselere teşvik amaçlı belge, hediye, plaket ve ödüller vermek,

Amaçta belirtilen yardımları yazılı ve görsel yayınlar yoluyla kamuoyunun dikkatine sunmak, bu insani konuya dikkat çekmek maksadı ile toplumsal dayanışmayı teşvik eden, milli ve manevi değerlere uygun basılı, sesli ya da görüntülü yayınlar yapmak veya yaptırmak. Ayrıca bu amaca hizmet edecek matbuat, sinema filmi, tv filmi, reklâm filmi, tiyatro eseri, gibi kültür ve sanat faaliyetleri yapmak veya yaptırmak. Amacını gerçekleştirecek çalışmalarda İnternet ortamından istifade etmek. Dernek adına bildiri, beyanname vererek, gazete, dergi vs. benzeri yayınlar çıkarmak,

Milli, dini, tarihi gün ve gecelerin anlam ve önemine uygun kutlama programları düzenlemek,

Çevre bilincini geliştirici, çevre kirliliğini önleyici ve doğayı koruyucu sosyal ve kültürel çalışmalar yapmak, ağaç dikme kampanyaları düzenlemek ve hatıra ormanları oluşturmak. Doğal kaynakların hor kullanılmasına ve kirletilmesine karşı mücadele etmek,

İnsan varlığının devam etmesi için gerekli olan tabiatın korunması amacı ile her türlü canlı ve cansız varlığın doğal denge içinde himayesine matuf faaliyetler yapmak, yapılan faaliyetlere katkılar sağlamak veya bizzat katılmak,

Yangın, deprem, sel ve buna benzer tabii afetlerden zarar görenlere yardım etmek, kurtarma grupları oluşturmak. Hastane, hapishane, huzurevleri, yurtlar ve benzeri sosyal müesseseleri ziyaret etmek,

Şehit ailelerine ve gazilere her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmak, yardım kampanyaları düzenlemek,

Kimsesiz, dul, yetim, öksüz, sokak çocukları, sokakta kalmış veya sokakta yaşayan her yaşta insanı, yurdundan ayrı kalmışları, mültecileri, yolda kalmışları himaye eder ve her türlü ayni ve nakdi yardım yapmak. Bu amaca katkı sağlayacak huzur evi, barınma evi, sığınma evi, aşevi, kesimhane, kreş, misafirhane, çadır kentler, lojistik merkezleri, sosyal amaçlı mağazalar ve sair tesisleri kurmak, işletmek ve bu tür müesseselere her türlü ayni ve nakdi yardımda bulunmak,

Sağlık yardımına ihtiyacı olan fakir hastaları tedavi ettirmek, doğum, hastalık ve kaza hallerinde her türlü ilaç, medikal malzeme ve tedavi masraflarına katkıda bulunmak. Yurt içinde ve yurt dışında tedavilerini yaptırmak. Bu amaca katkı sağlayacak dispanser, klinik, doğumevi, hastane, gezici sağlık ekibi, sağlık kabini, eczane ve benzeri tesisler kurmak veya kuranlara yardımda bulunmak. Koruyucu sağlık hizmetleri, hasta nakli hizmetleri yapmak. Sağlık alanında hizmet veren tüm kuruluşlarla müşterek çalışmalar yapmak ve hizmet satın almak,

Engellilere ve engellilerle ilgili kuruluşlara cihaz ve malzeme yardımında bulunmak. Tüm engellilerle ilgili bakım, rehabilitasyon, eğitim ve barınma merkezleri kurmak, kuranlara her türlü yardımda bulunmak, ortak çalışmalar yapmak. Sahipsiz kimselere ölüm halinde cenaze kaldırma desteği sağlamak,

Ülkemizde ve diğer ülkelerde meydana gelen sel, deprem, yangın, heyelan, vesair her türlü afete maruz kalan afetzedelerin ihtiyaçları olan maddi ve manevi her türlü yardımda bulunmak. Bu maksatla afet hallerinde görevlendirmek üzere ekipler hazırlamak ve gerekli olan ihtiyaç malzemesini hazır bulunduracak depolama faaliyeti yapmak,

Fakir ve kimsesizlere sünnet, nişan, düğün gibi etkinliklerin masraflarını karşılamak; ayni, nakdi vesaire yardımlarda bulunmak,

İhtiyaç sahiplerine gıda, giyim, temizlik malzemesi, iş kurma, yakacak, kira, barınma, konut, ev eşyası vesaire yardımlar yapmak,

Yol, köprü, çeşme, su şebekesi, dinlenme yeri, oyun parkı, okul, sosyal ve kültürel tesisler, ibadethane vb. yapıları yaptırmak ve tamir işlerini üstlenmek veya yapılmasına yardımcı olmak,

Kanunlara uygun olarak ve ilgili bakanlıktan izin alarak derneğin çalışma konuları çerçevesinde, dış ülkelerde faaliyetler yapmak, yapılan faaliyetlere katılmak. Savaş ve tabii afetler gibi felaketler karşısında yurt içinde ve yurt dışında yardım kampanyaları düzenlemek, elde edilecek ayni ve nakdi yardımları bizzat veya diğer meşru kanallardan kendilerine ulaştırmak. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın her türlü meseleleri ile ilgilenmek ve yardımcı olmak,

Amacı doğrultusunda değerlendirmek üzere her türlü kurban bağışını kabul etmek, yurt içinde ve yurt dışında kurban organizasyonu yapmak,

Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, ulusal ve uluslararası faizsiz tüm finansman araçlarını kullanmak, fonlardan yararlanmak ve gerekli teminatları vermek,

Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

Taşınmaz mal bağışı kabul etmek, satın almak, kiralamak, kiraya vermek, dernek amaçları doğrultusunda kullanmak,

Vergi ve mali mevzuat esaslarına uyulması ve faaliyet sonucu elde ettikleri geliri üyelerine paylaştırmayıp derneğe irad kaydedilerek amaçları doğrultusunda harcamak şartıyla, gerek görülen yerlerde her türlü iktisadi işletme, sandık kurmak ve çalıştırmak,

Derneğe bağış olarak gelen tarihi kıymeti haiz, antika özelliği taşıyan ve yardım malzemesi olarak değerlendirilemeyecek türdeki eşyaları, geliri Dernek amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere, müzayede veya teklif almak suretiyle satışa çıkarmak,

Dernek çalışmalarında kullanmak üzere her türlü araç bağışını kabul etmek, satın almak, kiralamak, giderlerini karşılamak,

Derneğin çalışma konularında faaliyet gösteren yurt içi ve yurt dışı resmi kurum ve kuruluşlarla ve aynı amaçlı tüzel kişiliklerle ilgili mevzuat çerçevesinde ilgili bakanlıktan izin alarak ilişkiler kurmak, faaliyetler yapmak ve yapılan faaliyetlere katılmak,

Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,

Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak.

Antalya İlim ve Kültür Derneği Yönetim Kurulu

Barış Kaplan Yönetim Kurulu Başkanı

Talha Yasin Büyükkal Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Ahmet Gümüş Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi

Mustafa Sami Mencet Yönetim Kurulu Sekreteri

Ercan Kıvanç Yönetim Kurulu Üyesi