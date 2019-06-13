Antalya İl Jandarmadan kan bağışı Antalya İl Jandarma Komutanlığı personeli Kızılay’a 394 ünite kan bağışında bulundu.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı personeli Kızılay’a 394 ünite kan bağışında bulundu.

Jandarma Genel Komutanlığı’nın 180’inci kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı yerleşkesinde kan bağışında bulunuldu. Komutanlıkta görevli rütbeli personel, erbaş ve erler, bahçeye kurulan çadırda Kızılay’a 394 ünite kan bağışı yaptı. Kızılay yetkilileri duyarlılıklarından dolayı ülkenin yılmaz savunucuları jandarma personeline teşekkür etti.

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