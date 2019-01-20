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Antalya için şiddetli sağanak uyarısı

20 Ocak 2019 Pazar 11:58
Antalya için şiddetli sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Antalya'nın merkez ve Serik ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya çevrelerindeki sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, bu gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak yarın akşam saatlerine kadar devam edecek.

Yağışların, Antalya merkez ve Serik ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (50-100 kg/metrekare) olması beklendiğinden olası ani sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 11:58
  1. Antalya
  2. sağanak
  3. yağış

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