Antalya için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

ANTALYA (AA) - Antalya'da akşam saatlerinden itibaren kuvvetli yağış ve fırtınanın etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Kuvvetli yağışın yanı sıra Antalya genelinde rüzgar güney ve güneybatıdan kuvvetli fırtına şeklinde esecek.

Ulaşımda aksama, sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenme gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.