Antalya için fırtına uyarısı Meteoroloji, Antalya’da yarın akşam saatlerine kadar fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji, Antalya’da yarın akşam saatlerine kadar fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, rüzgarın bugün akşam saatlerinden sonra kuvvetini artırarak, kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Fırtınanın yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir. Fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaçların devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

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