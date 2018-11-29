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"Antalya, Hollandalılar için çok önemli bir turizm destinasyonu"

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marjanne De Kwaasteniet:- "Antalya, Hollandalılar için çok önemli bir turizm destinasyonu. Antalya'nın sadece turizmiyle değil tarımıyla da Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden biri olduğunu biliyorum"

29 Kasım 2018 Perşembe 13:12
"Antalya, Hollandalılar için çok önemli bir turizm destinasyonu"

ANTALYA (AA) - Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marjanne De Kwaasteniet, Antalya'nın Hollandalılar için çok önemli bir turizm destinasyonu olduğunu belirtti.

Growtech Eurasia 18. Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı için kente gelen Büyükelçi Kwaasteniet ilk olarak Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'i makamında ziyaret etti.

Türel, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek geçtiğimiz yıllara göre Antalya'ya gelen Hollandalı turist sayısında ciddi biryükselme gözlendiğini, bu yıl 2017'ye göre yüzde 45 oranında artış yaşandığını anlattı.

Boğaçayı, kruvaziyer limanı ve Tünektepe gibi vizyon projeleri tanıtan Türel, Hollandalı yatırımcılarıAntalya'ya davet etti.

Kwaasteniet ise özellikle kruvaziyer limanı projesini çok etkileyici bulduğunu, Boğaçayı projesinin Antalya ekonomisine büyük katkı sağlayacağını düşündüğünü söyledi.

Projeler hakkında gerekli bilgileri Hollandalı yatırımcılarla da paylaşacağını ifade eden Kwaasteniet, şunları kaydetti:

"Antalya, Hollandalılar için çok önemli bir turizm destinasyonu. Antalya'nın sadece turizmiyle değil tarımıyla da Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden biri olduğunu biliyorum. Bu sebeple Hollanda'daki tarım firmalarıyla Antalya'daki tarım firmalarını bir araya getirip ortak iş yapılmasının önemli olunduğunu düşünüyorum."

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 13:12
  1. Antalya
  2. Hollanda
  3. Hollanda Büyükelçisi Marjanne De Kwaasteniet
  4. Menderes Türel
  5. Turizm

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