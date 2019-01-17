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Bakan Turhan müjdeyi verdi! Antalya hızlı trenle İzmir'e bağlanıyor

Antalya'da basın toplantısına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, yapılan yatırımların tutarının 11 milyar yaklaştığını belirtti ve Antalya'nın İzmir'e otoyol ve hızlı trenle bağlanacağının müjdesini verdi.

17 Ocak 2019 Perşembe 16:44
Bakan Turhan müjdeyi verdi! Antalya hızlı trenle İzmir'e bağlanıyor

Türk Hava Yolları'nın (THY) Antalya'nın turizm bölgesi Belek'teki bir oteldeki basına kapalı toplantısına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, ardından inşaat çalışmaları devam eden Serbest Bölge Kavşağı'ndaki şantiyede yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Bahtılı bölgesindeki tesislerine gelen Bakan Turhan, aldığı brifing sonrası gazetecilere açıklama yaptı.

"Kesintisiz trafik akımı olacak"

Bakan Cahit Turhan, Antalya'nın hızlı gelişen bir il olduğunu belirterek, turizm ve tarım ürünlerindeki artış nedeniyle yol trafiğinde hızlı artış gösterdiğini söyledi. Çevre illerle olan karayolu bağlantılarının önemli bir bölümünü bölünmüş hale getirdiklerini dile getiren Turhan, bazı bölgelerde hemzemin kavşakların trafiği akıtmada zorlandığını kaydetti. Turhan, "Özellikle merkezde yollarımızda kesişen önemli aksların birleştiği yerde köprülü kavşaklar yapma ihtiyacı doğuyor. Antalya sahil yolu ve Burdur-Kemer istikametinde bulunan Sanayi Köprülü Kavşak, yazın tıkanan bir kavşaktı. Burayı köprülü kavşak haline getiriyoruz. Organize Sanayi Bölgesi kavşağı, inşallah önümüzdeki birkaç ay içinde tamamlanarak köprülü kavşak haline gelecek ve kesintisiz trafik akım olarak hizmet verecek" dedi.

"Kritik noktalarda çalışmalar hızlandı"

Antalya'nın komşu iller ile olan bağlantısında da çalışmaların devam ettiğini aktaran Bakan Turhan, Akdeniz Sahil Yolu'nun Mersin istikameti ve Fethiye-Muğla istikametinde bölünmüş yol çalışmalarının devam ettiğini aktardı. Antalya'yı Anadolu'nun iç kesimlere bağlayan güzergahlarda iyileştirme çalışmaları yaptıklarını belirten Turhan, "Afyon- Burdur istikameti, Konya istikameti, Alanya ile Konya'ya bağlantısını sağlayan Hadim Taşkent- Alanya yolunda (Kuş Yuvası) iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Torosların bulunduğu bu arazide ağırlıklı olarak tünel ve viyadüklerle standartları yükseltme çalışmalarımız devam ediyor. Bazı kritik noktalardaki tünel ve viyadüklerin projelerinde çalışmaları hızlandırdık. Kısa sürede bunları tamamladığımızda Antalya'nın ulaşımı daha rahat ve kolay bir seviyeye gelecek" diye konuştu.

Antalya- İzmir arasında otoyol ve hızlı tren müjdesi

Gazipaşa balıkçı barınağı ve yat limanı ile Demre yat limanı çalışmalarının devam ettiğine dikkati çeken Bakan Turhan, bu yıl içinde hizmete açmayı planladıklarını aktardı. Turhan, konuşmasını şöyle tamamladı: "Antalya'ya bugüne kadar yaptığımız yatırımların tutarı 11 milyar liraya yaklaştı. Bunun 1 milyarlık kısmı yap-işlet-devret yöntemiyle yapıldı. Antalya ve Gazipaşa havalimanları bu yöntemle oluşturuldu. Antalya'yı yakın gelecekte İzmir'e otoyol ve hızlı tren ile bağlamayı planlıyoruz. Bununla ilgili proje çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki dönemde bu çalışmayı yatırım programına alarak yapım çalışmalarını planlıyoruz."

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 16:44
  1. Muğla
  2. Konya
  3. İzmir
  4. Mersin
  5. Burdur
  6. Antalya
  7. Afyon
  8. Türk Hava Yolları (THY)
  9. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan

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