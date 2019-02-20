"Antalya gözde bisiklet kamp merkezlerinden biri olabilir"

ANTALYA (AA) - SİNAN ÖZMÜŞ - Türkiye'nin turizm başkentinde bu yıl ikincisi düzenlenen Antalya Bisiklet Turu'nda (Tour of Antalya), 21 ülkeden 168 sporcu kürsüye çıkma mücadelesi verecek.

Uluslararası Bisiklet Birliğinin takviminde 2.2 kategorisinde 4 etaplı yol yarışı olarak, "Adrenalin Antalya'da yükseliyor" sloganıyla düzenlenen organizasyonda, 21 ülkeden 28 takım yarışacak.

Tura katılan 168 sporcu, 4 gün boyunca 500 kilometre yol katedecek.





- Güney: "Popüler bir yarış haline geldi"





Antalya Bisiklet Turu Genel Direktörü Aydın Ayhan Güney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen seneki yarışların ardından çok olumlu geri dönüşler aldıklarını, hatta dünyanın en iyi organize edilen 2.2 yarışlarından biri seçildiğini söyledi.

Organizasyon kalitesi, Antalya'nın güzelliği ve otellerin rahatlığının bu sene yarışmaya olan ilgiyi çok arttırdığını belirten Güney, "Çok fazla takım başvurdu. Bu takımlar arasından seçtiğimiz bizim de kriterlerimize uygun takımlarla yarın yarışa başlayacağız. Yarışa 21 ülkeden 168 sporcu katılacak. Rekabeti üst seviyede güzel bir yarış olacak. Bu yıl iyi sporcular ve iyi takımlar geliyor. Uluslararası camiada son derece popüler hale gelmiş bir yarış görüyoruz." diye konuştu.





- "Bisiklet turizmi 44 milyar avro"





Güney, dünyadaki bisiklet sektörünün toplam hacminin 200 milyar avro civarında olduğunu vurgulayarak, "Bunun 44 milyar avrosu bisiklet turizmi. Türkiye bisiklet turizmi için doğal güzellik açısından bir numara yer." dedi.

Türkiye'nin bisikletçilerin hür türlü iklim şartlarında yarış yapabilecekleri bir ülke olduğunu vurgulayan Güney, bu özelliklerin iyi tanıtılması ve bisiklet altyapısının kurulması gerektiğini anlattı.

Güney, bisiklet turizminin bir ayağını profesyonel veya amatör bisiklet takımlarının kendi ülkelerinde imkan bulamadığı zaman başka ülkelere gidip kamp ve antrenman yapmasının oluşturduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Antalya, futbolda kamp yeri olarak zaten çok popüler. Bisiklet de yavaş yavaş popüler olmaya başladı. Çünkü bütün kış ayları boyunca Antalya'da bisiklete binilebiliyor. Alanya'dan Kemer'e kadar yolları çok müsait. Diğer taraftan otelleri çok kaliteli ve kış sezonu olduğu için çok uygun fiyattalar. Antalya gerekli altyapıyı hazırlar, gerekli yatırımı yapar, gerekli tanıtımı yapar ise dünyanın en gözde bisiklet kamp merkezlerinden birisi olabilir."





- "Bin 500'e yakın bisikletçi Antalya bölgesinde kamp yapıyor"





Profesyonel yarışların turizme katkısının çok olmadığını, gelen sporcu ve teknik adam sayısının sınırlı olduğunu dile getiren Güney, ancak bu yarışlardaki tanıtımla bölgenin kampa uygunluğunun tanıtılabileceğini söyledi.

Güney, geçen yılki ilk yarışa katılan takımlardan büyük bir kısmının bu sene Antalya'ya kampa geldiğini anlatırken, "Antalya'yı geçen sene gördüler, bisiklet için ne kadar uygun olduğunu gördüler. Bu artarak devam edecek. Şu anda bin 500'e yakın bisikletçi Antalya bölgesinde kamp yapıyor." ifadelerini kullandı.





- Rajovic: "Antalya bisiklet için bulunmaz bir şehir"





Sırbistan'ın Adria Mobil takımının 21 yaşındaki sporcusu Dusan Rajovic ise ilk kez katılacakları yarışmaya çok iyi hazırlandıklarını belirterek, kürsüye çıkabilmek için mücadele edeceklerini söyledi.

Antalya'ya üç senedir hem tatil hem de kamp için geldiğini anlatan Rajovic, "Antalya çok güzel. Bu yıl da hazırlık kampımızı Belek'te geçirdik. Antalya bisiklet için bulunmaz bir şehir." değerlendirmesinde bulundu.





- Tour Of Antalya etapları





Bisikletçiler, Tour of Antalya'da şehrin tarihi ve simge yerlerinde pedal çevirecek.

"Antalya'nın tarihi değerleri" temasıyla düzenlenecek turda yarışmacılar; Perge, Termessos ve Side gibi antik kentlerden geçecek.

Köprülü Kanyon'dan start alacak turun etapları şöyle:

1. etapKöprülü Kanyon-Antalya141 km

2. etapAntalya-Kemer-Antalya 111 km

3. etapPerge-Termessos 91,8 km

4. etapSide-Antalya157 km





