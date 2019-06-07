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Antalya Gezgin Motorcular’dan zirvede bayram çıkartması

Antalya Gezgin Motorcular Kulübü Ramazan Bayramının son gününü Saklıkent Kayak Merkezi Zirvesine taşıdı.

07 Haziran 2019 Cuma 16:27
Antalya Gezgin Motorcular’dan zirvede bayram çıkartması

Antalya Gezgin Motorcular Kulübü Ramazan Bayramının son gününü Saklıkent Kayak Merkezi Zirvesine taşıdı. Kulüp Başkanı Ali Kök, "Bayramın üçüncü gününde şehrin karmaşasından uzakta bol oksijen ve buz gibi havada bir araya geldik. Motor sürücüsü olarak trafiğe karşı sorumluluğumuz var, mutlaka kask takılmalı. Kan akacağına, ter aksın" dedi.


Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatili geride kalırken Antalya’da yerli ve yabancı turistlerin gezi ziyaretleri sürüyor. Antalya’da motosiklet tutkunlarını aynı çatı altında toplamak, bilinçli ve güvenli motosiklet kullanmasını özendirmek amacıyla faaliyet gösteren Antalya Gezgin Motorcular Kulübü (AGM) üyeleri de bayram ziyaretlerinin ardından bayramın son gününü zirvede geçirdi. Rotasını Saklıkent Kayak Merkezi’ne çeviren motor severler hem güzel havanın tadını çıkardı, hem de kulüp olarak bayramda bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.



"Kan akacağına ter aksın"


Kulübün Başkanı Ali Kök, bayramın üçüncü gününü zirvede, şehrin karmaşasından 3 saatlik de olsa kaçarak, bol oksijen ve buz gibi havayla geçirdiklerini belirtti. Motorcu ruhunu, motor sürücüsü olmayanın anlamasının güç olduğu ifade eden Başkan Kök, "Motosiklet sürmek ne kadar bir hobi ve insanın özgürlük ruhunu okşuyor olsa da, motor sürücüsü olarak trafiğe karşı bir sorumluluk taşımaktayız. Yaz aylarında artan sıcaklıklardan dolayı kask ve ekipman kullanılmıyor. Motor sürücüsü her türlü şartta trafikte tam donanımlı olmalı" şeklinde konuştu.


Kask takmanın hayati önemine değinen Kök, "Mutlaka kask takın. Kan akacağına, ter aksın" mesajını verdi. Kulüp üyeleri tüm Antalyalıların ve motor severlerin Ramazan Bayramının hayırlara vesile olmasını temenni etti.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 16:27
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