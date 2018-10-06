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Antalya Film Festivalinde en iyi film ödülünü kim kazandı? En iyi erkek ve kadın ödülünü kazanan kim oldu?

55. Uluslararası Antalya Film Festivalinde En İyi Film ödülü, Jafar Panahi'nin yönettiği İran yapımı Üç Yüz/Three Faces’a verildi. En İyi Kadın Oyuncu ödülü, Ayka filminin oyuncusu Samal Yeslyamova'ya, En İyi Erkek Oyuncu ödülü ise Capernaum filmindeki küçük mülteci rolüyle Zain al-Rafeea'ya verildi. Onur Ödülünü sanatçı İbrahim Tatlıses alırken, Cem Yılmaz da Yaşam Boyu Ödölü'ne layık görüldü.

06 Ekim 2018 Cumartesi 09:14
Antalya Film Festivalinde en iyi film ödülünü kim kazandı? En iyi erkek ve kadın ödülünü kazanan kim oldu?

55. Uluslararası Antalya Film Festivalinde En İyi Film ödülü, Jafar Panahi'nin yönettiği İran yapımı Üç Yüz/Three Faces’a verildi. En İyi Kadın Oyuncu ödülü, Ayka filminin oyuncusu Samal Yeslyamova'ya, En İyi Erkek Oyuncu ödülü ise Capernaum filmindeki küçük mülteci rolüyle Zain al-Rafeea'ya verildi. Onur Ödülünü sanatçı İbrahim Tatlıses alırken, Cem Yılmaz da Yaşam Boyu Ödölü'ne layık görüldü.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 55'incisi düzenlenen festivalin ödül töreni, Cam Piramit'te yapıldı. Mike Downey'in direktörlüğünü yaptığı, 8'i uluslararası 2'si ulusal olmak üzere 10 filmin yarıştığı festivalde, "En İyi Film" ödülünü, Jafar Panahi'nin yönettiği İran yapımı "Üç Yüz/Three Faces" filmine verildi. Yönetmen ev hapsinde olduğu için ödülünü kızı aldı. "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü, "Ayka" filminin oyuncusu Samal Yeslyamova, "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü, "Capernaum" filmindeki rolüyle küçük mülteci Zain al-Rafeea kazandı.

Onur ödülü İbrahim Tatlıses’e verildi

Onur Ödülü" sanatçı İbrahim Tatlıses'e verilirken, festivale katılamayan Tatlıses adına ödülü sanatçı ve oyuncu Yavuz Bingöl aldı. Senaryo yazarı, yönetmen ve oyuncu Cem Yılmaz'a da "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" takdim edildi.

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 09:14
  1. Bingöl
  2. En İyi Film ödülü
  3. Jafar Panahi
  4. Üç Yüz/Three Faces
  5. En İyi Kadın Oyuncu ayka
  6. Capernaum
  7. İbrahim Tatlıses
  8. 55. Uluslararası Antalya Film Festival

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