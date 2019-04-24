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Antalya Fener alayında buluştu, Lösemi hastası Öykü Arin unutulmadı

Antalya’da 23 Nisan’da ilk kez düzenlenen Fener alayı binlerce Antalyalı’yı buluşturdu.

24 Nisan 2019 Çarşamba 01:26
Antalya Fener alayında buluştu, Lösemi hastası Öykü Arin unutulmadı

Antalya’da 23 Nisan’da ilk kez düzenlenen Fener alayı binlerce Antalyalı’yı buluşturdu. Haluk Levent tarafından verilen 23 Nisan konseri kapsamında 300’den fazla kişi minik Öykü Arin için kan bağışında bulundu.


Antalya’da 23 Nisan etkinlikleri sabahın erken saatlerinden itibaren başlayıp gün boyu devam etti. Etkinlikler dizisi kapsamında Muratpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Fener Alayı Yürüyüşü düzenlendi. 2012 yılından bu yana her 19 Mayıs ve 29 Ekim’de düzenlenen fener alayı, bu yıl ilk defa 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda da gerçekleştirildi.Antalya Büyükşehir Belediyesi öncülüğündesivil toplum kuruluşlarından oluşanCumhuriyet İçin El Ele Platformu tarafından düzenlenen fener alayı, Konyaaltı Varyant’tan başlayıp Konyaaltı Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi’ni takiben Cumhuriyet Meydanı’na kadar sürdü. İzmir Marşı ve sloganlar eşliğinde yürüyüşe katılan binlerce kişi, 600 metrelik dev Türk bayrağı ile Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün dev posterini taşıdı. Yürüyüş için alanı dolduran katılımcılara Türk bayrağı ile meşale dağıtıldı. Diğer yandan yürüyüş güzergahında demir bariyerlerle yoğun güvenlik önlemleri alındı,alana giren herkes arama ve kontrol noktalarından geçti.


Yürüyüşe katılanların en önünde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Antalya milletvekilleri , Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP ve İYİ parti İl Başkanları ile STK temsilcileri yer aldı. On binlerce kişinin katıldığı alayını, yürüyüşün sona erdiği Cumhuriyet Meydanında şarkıcı Haluk Levent karşıladı. Kalabalığın sığmadığı alanda konser öncesi önce saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



"Yüzlerce kişi Öykü için seferber oldu"


İzmir’de 2018 yılı Kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan 4 yaşındaki Öykü Arin için de konser alanına Kızılay tarafından stand kuruldu. konser kapsamında 300 kişi kan bağışında bulundu. Annesi Eylem Şen Yazıcı’dan yarı uyumlu ilik nakli gerçekleştirilen ve hastanedeki tedavisi devam eden Öykü Arin’e Yarı uyumlu naklin başarısız olma ihtimaline karşı uygun donör arayışı sürüyor. Haluk Levent’in kampanyaya destek olmak için verdiği konserde kök hücre bağışının önemine dikkat çekildi. Konser alanındaKızılay aracının önünde kurulan stant ile konsere katılan binlerce vatandaş bilgilendirildi, broşürler dağıtıldı. Stant görevlisi ve kampanya gönüllüsü Gökçe Akyol, Öykü Arin için Türkiye’nin dört bir yerinde bağış toplandığını aktardı. Akyol, "Sadece 3 tüp kan vererek kök hücre bağışında bulunulabiliyor. 18-50 yaş arasında herkes bunu yapabilir. Tüm çocuklara umut olabilmek için herkesi kök hücre bağışçısı olmaya davet ediyoruz" dedi.Akyol, konser kapsamında 300 kişinin kan bağışında bulunduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 01:26
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