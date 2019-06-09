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Antalya faytoncular son kez Antalya sokaklarındaydı

Antalya Büyükşehir Belediyesinin kararıyla yarından itibaren fayton faaliyetlerine son verilecek.

09 Haziran 2019 Pazar 15:34
Antalya faytoncular son kez Antalya sokaklarındaydı

Antalya Büyükşehir Belediyesinin kararıyla yarından itibaren fayton faaliyetlerine son verilecek.


Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kent merkezinde bulunan faytonlara ilişkin alınan kararı açıkladı. Böcek, 10 Haziran’dan itibaren fayton faaliyetlerinin durdurulması ve trafikten men edilmesine karar verildiğini açıkladı. Başkan Böcek, fayton sahiplerinin veya ailelerinden birinin büyükşehir belediyesinde istihdam edileceğini, atların ise hayvanat bahçesinde bulundurulacağını aktardı. Kararın ardından faytoncular belediyede iş imkanına olumlu yaklaşırken, faytonlarason verilmesine ve hayvanlarından ayrılacak olmalarına tepki gösterdi.


Bugün son kez Antalya caddelerine çıkan faytonlar yarından itibaren tarihe karışacak. FaytonculardanAli Çarıklıoğlu 12 yaşından beri 47 senedir bu işi yaptığını söyledi. Çarıklıoğlu, bugün son günleri olduklarını belirterek, "Belediye atlarımızı arabalarımızı alacak. Belediyede işe alınacağız, aileden çalışabilen biri çalışacak" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 15:34
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