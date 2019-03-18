Antalya en çok ziyaret edilen 20 şehir arasında

2018 yılı içerisinde en fazla ziyaretçiye ev sahipliği yapan şehirler belli olurken, Türkiye’den İstanbul ve Antalya en çok ziyaret edilen 20 şehir içerisinde yer aldı.

Ajans Press, geçtiğimiz yılın en çok ziyaretçi ağırlayan şehirlerini ele alan araştırmayı inceledi. Ajans Press’in Euromonitor verilerine dayanarak derlediği araştırmada, dünyanın en çok ziyaret edilen şehrinin Hong Kong olduğu görüldü. Hong Kong’u takip eden şehirler ise sırasıyla, Bangkok, Londra, Singapur, Makao, Paris, Dubai, New York, Kuala Lumpur, Shenzhen oldu. Türkiye’den İstanbul 11. Sıraya yerleşirken, Antalya ise Delhi ve Phuket’in ardından 14. sırada yer aldı.