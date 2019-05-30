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Antalya Emniyeti’nden metamfetaminde rekor miktar

Antalya polisinin düzenlediği operasyonda 13 kilo metamfetamin ele geçirildi.

30 Mayıs 2019 Perşembe 15:18
Antalya Emniyeti’nden metamfetaminde rekor miktar

Antalya polisinin düzenlediği operasyonda 13 kilo metamfetamin ele geçirildi. Bu türdeki uyuşturucuda ele geçirilen en yüksek miktar olması nedeniyle operasyonda bir ilke imza atıldı.


Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda turizm sezonunda piyasaya sürmek üzere uyuşturucu madde getireceği bilgisi elde edilen M.Ş.T.’nin ikametinde ve iş yerinde yapılan aramada, merkezi sinir sistemini aşırı uyararak beyin hücrelerinin hızlı bir şekilde ölümüne sebep olan ve fiziksel olarak insan vücudunda dişlerin dökülmesi, ağız ve yüz bölgesinde yaraların oluşması gibi vücut deformasyonlarına yol açan, şiddetli bağımlılık yapan, tehlikeli bir sentetik uyarıcı madde olarak bilinen 13 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak M.Ş.T., N.T. ve suça sürüklenen çocuk İ.T. yakalandı. Şüpheliler M.Ş.T ve N.T. “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak” suçundan sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. İşlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen suça sürüklenen çocuk İ.T. ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.


Emniyetten konuya ilişkin yapılan açıklamada, metamfetamin maddesinin Antalya ilinde tek seferde ilk defa bu kadar büyük miktarda ele geçirildiği belirtildi.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 15:18
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