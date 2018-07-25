Celal Uzunkaya'nın yerine kim atandı? Antalya Emniyet Müdürü kim oldu?

Antalya Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya’nın Emniyet Genel Müdürü olmasından sonra Antalya emniyetinde son dakika atamalar yapıldı. Alanya Emniyet Müdürü Haşim Çakmaklı terfi alarak Antalya Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine atandı.

Emniyet Genel Müdürü (EGM) olan Celal Uzunkaya kimdir nerelidir? Hangi görevlerde bulundu?

Kesinleşen kararname ile emniyet müdürlerinin yeni görev yerleri ve terfileri açıklandı. 2. sınıf Emniyet Müdürü olan Alanya Emniyet Müdürü Haşim Çakmaklı Antalya Doğu İlçelerden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı olarak atandı. Çakmaklı'nın yerine ise Alanya Emniyet Müdür Yardımcısı Alper Avcı, emniyet müdürü olarak atandı. Haşim Çakmaklı, Alanya, Manavgat ve Gazipaşa’dan sorumlu müdür yardımcısı olarak görev yapacak.