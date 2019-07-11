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Antalya dün son 3 yılın 10 Temmuz rekorunu kırdı

Antalya Temmuz ayının ilk çeyreğinde 798 bin 235 turist ağırladı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 13:41
Antalya dün son 3 yılın 10 Temmuz rekorunu kırdı

Antalya Temmuz ayının ilk çeyreğinde 798 bin 235 turist ağırladı. 10 Temmuz itibariyle son üç yılın en yüksek günlük yolcu sayısına ulaşıldı.Turizmin başkenti Antalya’da Haziran ayı rekorlarla sona erdi. 30 Haziran itibariyle kente gelen turist sayısı 2 milyon 228 bin 994 oldu. Turizm sektörü Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında da yeni rekorlar bekliyor.



Türkiye’nin en önemli döviz girdisi kaynaklarından turizm sektöründe, dünyanın en çok turist ağırlayan üçüncü kenti konumundaki Antalya’ya Temmuz ayının henüz ilk çeyreğinde toplamda 798 bin 235 turist geldi. 10 Temmuz günü kente gelen 81 bin 511 turist ile aynı tarihte son 3 yılın en yüksek rakamına ulaşıldı. Aynı tarihte kente 2016 yılında 35 bin 539, 2017 yılında 54 bin 99, 2018 yılında ise 66 bin 875 turist geldi. Bu rakamlarla birlikte geçen yılın aynı dönemine göre bu yıl Temmuz ayında yüzde 13’lük bir artışla turist sayısı 81 bin 511 ulaştı geldi.



Hedef 16 milyon


Rus ve Almanların ağırlıkla tercih ettiği ve geçen yıl toplam turist sayısında 13 milyon 642 bin kişiyle tüm yılların rekorunun kırıldığı Antalya’da bu yılki hedef ise Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile turizm sektörü temsilcileri tarafından 16 milyon olarak açıklandı.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 13:41
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