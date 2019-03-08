Antalya dönerciler çarşısındaki yangın korkuttu Antalya’da bir restoranın bacasında çıkan yangın korkuttu.

Antalya’da bir restoranın bacasında çıkan yangın korkuttu.

Yangın dün akşam 22.00’da Muratpaşa ilçesi Tuzcular Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Dönerciler Çarşısın’daki bir restoranın baca kısmında yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarıyla olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı 4 itfaiye yönlendirildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangın merdivenleriyle ulaştıkları çatı kısmındaki alevlere müdahale ederek söndürdü.

Yangın sonrası iş yerinin baca ve çatı kısmında küçük çaplı hasar oluştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.