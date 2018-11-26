THY- Euroleague
0553 313 94 23

Antalya DOB'dan komik opera: "Evlilik Senedi"

26 Kasım 2018 Pazartesi 14:01
Antalya DOB'dan komik opera: "Evlilik Senedi"

ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), tek perdelik bir karakter komedyası olan "Evlilik Senedi" isimli operayı sahneleyecek.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, İtalyan opera bestecisi Gioacchino Rossini'nin 18 yaşındayken bestelediği ve ilk profesyonel operası olan eser, 29 Kasım Perşembe günü sahnelenecek.

Eser, kızının rızası olmadan onu zengin Kolonili tacir ile evlendirmek isteyen cimri bir babanın hazırladığı planın kurmaca ve eğlenceli oyunlarla nasıl bozulduğunu konu alıyor. 18'inci yüzyılda Avrupa'dan Amerika'ya göçün yoğun olduğu bir dönemde yazılan oyun, özgürlüğün ve yeni umutların yeşerdiği bir dünyayı anlatıyor.

Orkestra şefi Ömer Yöndem, reji Yiğit Günsoy olan eserde, "Fanny" rolünde Aslı Ayan, "Edoardo" rolünde Burak Pektaş, "Tobia Mill" rolünde Onur Alpaslan, "Slook" rolünde Serhat Konukman, "Clarina" rolünde Seçil Eyilikeder ve "Norton" rolünde Mehmet Ali Tutar izleyici karşısına çıkacak.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 14:01
  1. Antalya DOB
  2. komik opera
  3. Opera

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı boşandı
    1. Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı boşandı
    2. AB'de internet kullanıcılarının yüzde..
    3. Yaya geçidinde birdirbir oynadılar
    4. GÜNCELLEME - Kars ve Diyarbakır'da..
    5. CHP MYK toplantısı
    6. İtfaiye erinin Türk bayrağı hassasiyeti
    7. Kılıçdaroğlu Karamollaoğlu görüşmesi..
    8. Zonguldak'ta hamsi bereketi, yüzleri..
    9. AB Fransa'daki şiddet olaylarına..
    10. İstanbul merkezli FETÖ operasyonu! 12..
    11. İşte Cemal Kaşıkçı gerçeği! Polis..
    12. GÖRÜŞ - Yemen'de sürdürülebilir..
    13. UEFA'dan Türk hakemlere görev
    14. AB'den Rusya'ya kınama
    15. Reel Kesim Güven Endeksi kasımda arttı
    16. Fransa'da çatışmalar polis şiddetine..
    17. ABD'ye, "Suudi-BAE koalisyonundan"..
    18. Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama..
    19. Ağrı merkezli 9 ilde FETÖ/PDY operasyonu
    20. Bursa'da "Ulu Bozkırın Ruhu" resim..
    Firavun, Mısır’dan İslam’ı siliyor
    Firavun, Mısır’dan İslam’ı siliyor
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    "Erdoğan, Hatipoğlu'nu aradı, konu kapandı!"
    "Erdoğan, Hatipoğlu'nu aradı, konu kapandı!"
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor

    Günün Karikatürü

    25 Kasım 2018
    Öğretmeni Fuat Oktay'ın nasıl bir öğrenci olduğu anlattı
    Öğretmeni Fuat Oktay'ın nasıl bir öğrenci olduğu anlattı
    Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti
    Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti