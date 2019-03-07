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Antalya DOB "Şehitler Oratoryosu"nu sahneleyecek

07 Mart 2019 Perşembe 12:57
Antalya DOB "Şehitler Oratoryosu"nu sahneleyecek

ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO) ve Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) tarafından, Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yılı sebebiyle "Şehitler Oratoryosu" sahnelenecek.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda sanatseverlerle buluşturulacak eseri, Hasan Niyazi Tura besteledi.

Librettosu eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman'a ait olan eser, 15 Mart saat 20.30'da sahnelenecek.

ADSO ile Antalya DOB korosu ve çocuk korosunun sahne alacağı konserde, orkestrayı Tolga Taviş, koroyu Mahir Seyrek ve çocuk korosunu Sinem Seçil Baddal yönetirken, konserin solistleri DOB sanatçıları soprano Sema Suna, mezzo soprano Sibel Kızılateş, tenor Devrim Demirel ve bas Engin Suna olacak. Oratoryoda metinleri Antalya Devlet Tiyatrosu Müdürü Alpay Aksum seslendirecek.

Hasan Niyazi Tura'nın eseri olan Şehitler Oratoryosu, "Vatan Sevgisi", "Kuruluş ve Kurtuluş Dönemi Dahil Ulusal Bütünlük ve Birliğimizin Korunması için Yapılan Mücadele ve Savaşlar", "Şehadet Öncesi", "Şehadet Anı", "Şehidin Ölüm Sonrası Huzur ve Gururu" başlıklarını taşıyan bölümlerden oluşuyor.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 12:57
  1. "Şehitler Oratoryosu"
  2. Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB)
  3. Antalya DOB

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