0553 313 94 23

Antalya DOB "Madama Butterfly" operasını sahneleyecek

Operanın prömiyeri 23 Mart Cumartesi günü yapılacak

15 Mart 2019 Cuma 15:29
Antalya DOB "Madama Butterfly" operasını sahneleyecek

ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), dünyaca ünlü "Madama Butterfly" operasını sahneleyecek.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, librettosu Luigi Illica ve Giuseppe Giacosa'ya ait olan Puccini'nin "Madama Butterfly" operasının sezon prömiyeri Yiğit Günsoy'un rejisi ile 23 Mart 2019 Cumartesi günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

Eserde Antalya DOB orkestrasını şef Alexandru Samuil yönetirken, Antalya DOB korosu şef Mahir Seyrek tarafından çalıştırılıyor.

İtalyanca seslendirilecek iki perdelik eserin dekor tasarımı Gürcan Kubilay, kostüm tasarımı Gülden Sayıl ve ışık tasarımı Mustafa Eski tarafından hazırlanırken, koreografi Kürşat Kılıç'a ait.

Dünya opera edebiyatının en önemli eserleri arasında yer alan ve Antalya Devlet Opera ve Balesi’nde provaları hızla devam eden eserde "Madama Butterfly" rolünü Sevinç Bilgin ve Nurdan Küçükekmekçi, "Pinkerton" rolünü Koray Damcıoğlu ve Burak Pektaş, "Sharpless" rolünü Umut Tarık Akça, Serhat Konukman ve Melih Tepretmez, "Suzuki" rolünü Gülçin Gültekin, Sibel Kızılateş ve Medine Tuganova canlandıracak.

Operada ayrıca "Goro" rolünü Devrim Demirel ve Fatih Şanal, "Bonzo" rolünü Toygarhan Atuner ve Baturalp Bilgili, "Yamadori" rolünü Baha İşler ve Mehmet Ali Tutar, "Kate" rolünü Tuğçe Oğuzülgen ve Emel Öziş, "Il Commissario Imperiale" rolünü Erdi Can Aybaş ve "L'Ufficiale Del Reistro" rolünü Enis Ok, sahneye koyacak.

Amerikalı yazar Luther Long'un aynı adlı kısa öyküsünden operaya uyarlanan eserin konusu Japonya'nın Nagasaki kentinde geçer. Madama Butterfly kendisini kocasına adamaya hazır, genç bir geyşadır. 15 yaşında olan Butterfly, Japonya'ya gelen Amerikan Subayı Pinkerton ile evlenir ve Pinkerton'un dinine geçer. Dinini değiştirmesi ile bunu kendi kültürlerine bir hakaret olarak gören Butterfly'ın ailesi onu reddeder. Butterfly'ın artık Pinkerton ve sadık yardımcısı Suzuki'den başka kimsesi kalmamıştır. Pinkerton evliliklerinden kısa bir süre sonra Amerika'ya geri döner. Bu arada hamile olan Butterfly, senelerce sabırla Pinkerton'u bekler. Pinkerton bu süre zarfında Amerika'da evlenmiştir. Pinkerton üç yaşına gelen oğlunu almak için Japonya'ya gelir. Pinkerton'un kendisine ihanet ettiğini gören ve bu üç yıl boyunca hayal kurduğunu anlayan Butterfly babasından kalma hançer ile harakiri yapar.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 15:29
  1. Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB)
  2. Madama Butterfly
  3. prömiyer

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erzincan'da silahlı saldırıya uğrayan muhtar öldü
    1. Erzincan'da silahlı saldırıya uğrayan..
    2. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve..
    3. ATSO’dan Tıp Bayramı ziyareti
    4. Ukrayna: “Yeni Zelanda’daki aşağılık..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Zelanda’da..
    6. Bakan Albayrak'tan dolar kuru açıklaması
    7. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener:
    8. Okul servisinde unutulan Alperen'in..
    9. Kardemir Karabükspor'da İlhan Özer..
    10. Siverek’te Yeni Zelanda Şehitleri için..
    11. "Türkiye'nin turizmde rekor kıracağını..
    12. Bitlis’te ‘Adli Kolluk Koordinasyon’..
    13. "Filistinlilerin kanının seçim..
    14. Malatya’da askerin son yemeği hoşaf..
    15. 'Saddam' Hatay'da yakayı ele verdi!
    16. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa..
    17. ANALİZ - Belçika’nın imtiyazlı terör..
    18. Risk merkezi raporu başvurusu e-Devlet..
    19. AK Parti seçim bürosunu ziyaret eden..
    20. Karaman’da elma çalıştayı düzenlendi
    21. Yeni Zelanda'da iki camiye terör..
    22. Seyrantepe TEM otoyolu kenarında..
    23. Medipol Başakşehir'de Kayserispor maçı..
    24. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde..
    25. Diyarbakır’dan Yeni Zelanda’daki..
    26. Adıyaman Üniversitesinde enerji konusu..
    27. AK Parti'nin Gaziantep mitingi
    28. Çocukta öksürüğü önemseyin
    29. İşte merak edilen ilçenin anket sonucu!
    30. Bakan Dönmez: "Ezana ve bayrağa..
    Maduro'dan ABD'yi çıldırtacak hamle!
    Maduro'dan ABD'yi çıldırtacak hamle!
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!