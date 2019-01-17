Antalya DOB "Çardaş Prensesi" operetini sahneleyecek

ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), sezon prömiyerini gerçekleştirdiği dünyaca ünlü "Çardaş Prensesi" operetini sahneleyecek.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Macar besteci Emmerich Kalman'ın "en başarılı yapıtı" olarak nitelendirilen operet, 22 Ocak'ta sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Haldun Özörten tarafından sahneye konulan ve metni Leo Stein ve Bela Jenbach'a ait olan eser, Aydın Gün'ün çevirisiyle Türkçe olarak seslendirilecek.

Eserin orkestrasını şef Hakan Kalkan yönetirken, korosu Mahir Seyrek tarafından çalıştırıldı. Neşeli ve melankolik karakterleriyle seçkinleşmiş operet repertuvarının başarılı örneklerinden olan eserin dekor tasarımı Gürcan Kubilay'ın, kostüm tasarımı Nursun Ünlü'nün, koreografi Serhat Nüfusçu'nun ve ışık tasarımı ise Mustafa Eski'nin imzasını taşıyor.

Revü kızı Sylva ile prens Edwin arasındaki imkansız aşkın bütün zorlukları aşarak mutlu sona ulaşmasını konu alan Çardaş Prensesi opereti, tiyatro, müzik ve dansın birlikte harmanlandığı ve 1950-1960 yılları arası romantizminin yaşatıldığı bir görsel şölen olarak sahneleniyor.

İki perde olarak sahnelenen eserde "Sylva Varescu" rolünü Sema Çavuşoğlu Suna, "Edwin Ronald" rolünü Atay Ergezen, "Kontes Stasi" rolünü Bilge Yılmaz, "Boni Kancsianu" rolünü Fatih Şanal, "Feri von Kerekes" rolünü Onur Alpaslan, "General Rohnsdorff" rolünü Baturalp Bilgili ve "Prenses Marie-Luise" rolünü Emel Öziş canlandıracak.