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Antalya DOB 2018'e 9 temsille veda edecek

Opera, operet, bale, konser ve çocuk oyunlarından oluşan temsiller sahnelenecek

22 Kasım 2018 Perşembe 11:53
Antalya DOB 2018'e 9 temsille veda edecek

ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), 2018'e opera, operet, bale, konser ve çocuk oyunundan oluşan 9 temsille veda edecek.

Antalya DOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, aralık ayında zengin bir programla perdelerini açacak ekip, opera, operet, bale, konser ve çocuk oyunlarından oluşan temsilleri sahneleyecek.

Aralıkta 9 gösteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan sanatçılar, provalarını da aralıksız sürdürüyor.

Çocuklara bilmedikleri, onları mutlu edecek sihirli bir dünyayı anlatmayı hedefleyen "Sihirli Dünya" çocuk oyununu, bu sezon ilk kez 1 Aralık'ta sahnelenecek. Haldun Özörten tarafından yazılan eserin müzik düzenlemeleri Kenan Kahyaoğlu'na ait, eseri sahneye ise Reyhan Süme taşıdı.

Bizet'in ünlü "Carmen" operası, bu sezon ilk kez 4 Aralık'ta seyirciyle buluşturulacak. Evin Atik tarafından sahneye konulan eser, Don Jose adlı bir muhafız çavuşunun, Carmen adında bir çingene kızına olan ihtiraslı aşkını ve bu aşkın cinayetle biten sonunu anlatıyor.

Yılbaşı kutlamalarıyla özdeşleşmiş ve dünyaca ünlü bale toplulukları tarafından yeni yıl öncesi sahnelenen "Fındıkkıran" balesi de Antalya DOB sanatçıları tarafından aralık ayında izleyiciyle buluşturulacak.

Macar besteci Emmerich Kalman'ın başarılı yapıtı "Çardaş Prensesi" opereti de 22 Aralık'ta sanatseverlerle buluşacak.

Antalya DOB, 2019'a da "Yeni Yıl Konseri" ile merhaba diyecek.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 11:53
  1. 2018
  2. Antalya DOB
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