0553 313 94 23

Antalya çilek üretiminde marka

Antalya’da 2018 yılında 12 bin 159 dekar alanda 45 bin 988 ton çilek üretildi.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 10:26
Antalya çilek üretiminde marka

Antalya’da 2018 yılında 12 bin 159 dekar alanda 45 bin 988 ton çilek üretildi. Üretilen çilekler hem yurt içine gönderiliyor hem de lezzeti ve kalitesinden ötürü yurt dışına da ihraç ediliyor.


Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, tarımsal üretimde lider olan Antalya’nın gün geçtikçe var olan potansiyelini daha etkin kullanarak tarımsal üretimdeki verimini arttırdığını kaydetti. Türkiye’nin sebze meyve ihtiyacını büyük oranda karşılayan Antalya’nın yaptığı ihracat ile ekonomiye ciddi bir katkı sağlandığını ifade eden Özen, "Tarımsal üretimde katma değeri yüksek ürünlerin üretimine ağırlık verilmesi hem üreticilerin refahı ve ekonomik kalkınma için yadsınamaz bir unsurdur. Tarımda katma değeri yüksek birçok ürün bulunmaktadır ve yaz mevsiminde severek tükettiğimiz ve pazarlarda buram buram kokusu ile herkesi cezbeden çilek bunlardan bir tanesidir. Kalsiyum, demir, fosfor, potasyum, selenyum, sodyum, manganez, magnezyum ve birçok besin bileşenini içeren çilek sağlık açısından oldukça faydalıdır. Çilek, iyi bir folik asit, C vitamini ve mangan kaynağıdır. Yüksek oranda lif içerir" dedi.


Pek çok vatandaşın en önemli geçim kaynağı olduğunu ve üretiminin diğer zirai ürünlere göre daha kolay olduğunu dile getiren Özen, "Üretiminde farklı yaş gruplarından kişilerin çalışmasına imkan vererek istihdama da kaktı sunmakta ve çilek üretimine ilgi gün geçtikçe artmaktadır. Antalya’da üretilen çilekleri lezzet ve kalite itibarı ile yurtdışı piyasasın da ilgisini çekmekte ve Bulgaristan, Rusya, Almanya ve Yunanistan gibi ülkelere ihraç edilmektedir. 2004 yılında 6 bin 110 dekar alanda 22 bin 35 ton olan ve 2018 yılında 45 bin 988 tona çıkan çilek üretimi hem rekolte hem de fiyat olarak üreticiyi ve satıcıların yüzünü güldürdü. Bu yıl çilek üretiminde 50 bin ton üzerinde rekolte bekliyoruz" diye belirtti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 10:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Samsunlu şehidin kanı yerde kalmadı
    1. Samsunlu şehidin kanı yerde kalmadı
    2. Olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi..
    3. Ticaret savaşı sonucu: Apple çöküyor!
    4. (Özel) Yaşlı kadının derme çatma..
    5. Askerin sahnelediği oyunla lise..
    6. Van’da bin 900 paket kaçak sigara ele..
    7. Mesut, dünya tıp literatürüne girdi
    8. Altun: “Türk milleti var olduğu sürece..
    9. Büyükşehir’den şehir trafiğini..
    10. Zeytinyağında en prestijli ödülü..
    11. Yerli ürün pazara indi fiyatlar düştü
    12. Huawei'den ABD'nin yaptırım kararı..
    13. Ordu’da 112 ambulansları, dünyayı 82..
    14. KO-MEK resim yarışması sonuçlandı
    15. Sarıgöl Devlet Hastanesinde iftar..
    16. Asya borsaları
    17. Başkale’de 90 kaçak göçmen yakalandı
    18. Rektör Çomaklı, basın mensuplarıyla..
    19. Karşıyaka Çarşı’da dev iftar buluşması
    20. Uyuşturucu satıcılarına ceza yağdı
    21. Kayıp çocuğun sulama kanalında cesedi..
    22. Ebru ve babası için uygun donör halen..
    23. Dışişleri Bakanlığı Solingen’de evleri..
    24. ASELSAN'dan "su altında" yeni ihracat
    25. ‘Zeki’ ismini verip dostum dediği..
    26. Dilek ebe çadırlarda şifa dağıtıyor
    27. E-5’te zincirleme kaza: 5 araç..
    28. Yeni askerlik sistemiyle ilgili yeni..
    29. Dr. Ergenç, Viyana’da hastalarıyla..
    30. Kayıp 12 yaşındaki çocuğun cesedi..
    Ahmet Davutoğlu 'Parti kuracak mısınız?' sorusuna cevap verdi
    Ahmet Davutoğlu 'Parti kuracak mısınız?' sorusuna cevap verdi
    Kahveci'yle Özal'ı kim öldürdü?
    Kahveci'yle Özal'ı kim öldürdü?
    Çin'den "devam" mesajı! Türkiye'ye para akacak
    Çin'den "devam" mesajı! Türkiye'ye para akacak
    CHP sandıkları kendi merkezinde açmak istiyor
    CHP sandıkları kendi merkezinde açmak istiyor
    İğrenç olay kamerada!
    İğrenç olay kamerada!

    Günün Karikatürü

    29 Mayıs 2019
    Yunan TV'sinde şok ifşaat: İmamoğlu'na "Bizden misin?" diye sordum, "Evet" dedi!
    Yunan TV'sinde şok ifşaat: İmamoğlu'na "Bizden misin?" diye sordum, "Evet" dedi!
    Merkel itiraf etti: Elimiz mahkum
    Merkel itiraf etti: Elimiz mahkum