"Antalya çiftçisine bilinçsiz haberlerle haksızlık yapılıyor"

ANTALYA (AA) - Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya çiftçisine bilinçsiz televizyon haberleriyle haksızlık yapıldığını belirtti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karaloğlu, Antalya Valiliği himayesinde Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesiyle hazırlanan "Gelin Kardeş Olalım" projesi imza protokolü törenine katıldı.

Karaloğlu, törende yaptığı konuşmada, Antalya'nın çok önemli tarımsal üretim merkezi olduğunu ve tarımsal üretimde bilgi ve tecrübelerini Anadolu ile paylaşacağını ifade etti.

Antalya'nın daha çok turizmle öne çıksa da aslında kadim bir tarım şehri olduğuna işaret eden Karaloğlu, kentin 500 milyon dolara yakın yaş sebze-meyve, kesme çiçek ihracatı gerçekleştirdiğine dikkati çekti.

Antalya'nın verimli toprakları, su kaynakları ve müsait iklim özellikleriyle tarıma elverişli bir şehir olduğuna değinen Karaloğlu, "Antalya çiftçisi belki de Türkiye'de tarımı en bilinçli yapan çiftçi grubunu oluşturuyor ama zaman zaman Antalya çiftçisine bilinçsiz televizyon haberleriyle haksızlık yapılıyor. Antalya çiftçisi, televizyonda konuşan isminin önünde falan filan yazanlardan daha bilinçlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Tarımsal kalkınmayı gerçekleştirmeden Türkiye'yi kalkındıramayız" sözünün çokdoğru bir tespit olduğunu vurgulayan Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Gelin Kardeş Olalım projesiyle madem bizde bir tecrübe varsa bunu yedi bölgeyle paylaşmalıyız dedik. Paylaşmak tek taraflı bir şey değildir. Bizim de Türkiye'nin yedi coğrafyasından öğreneceğimiz şeyler var. Biz aslında uyanıklık yaptık. Türkiye'nin yedi coğrafyasındaki tecrübeyi de bu projeyle Antalya'ya taşımak istedik. Biz de 80 ildeki valilerimize böyle bir niyetimiz olduğunu eğer katılmak isterlerse ilçelerimizi birbiriyle irtibatlaştırarak tarımsal tecrübelerimizi paylaşacağımızı ifade ettik. Türkiye'nin tarımsal üretimini artırmak için bu projeye ihtiyacı var. Bir yerde iyi bir tecrübe varsa, iyi uygulama varsa, Antalya bunu denedi bunu başardıysa ve kardeş olan ilçemiz de denedi ve başarılı olduysa biz onu Antalya'ya getirir, Antalya'dakini de kardeş ilçemize götürürüz. Bu projenin özü budur ve inşallah 3 yılın sonunda sonuçların izlenmesi, raporların alınmasıyla ne olduğuna bakacağız."

"Antalya gerçekten yılda 12,2 milyar lira tarımsal hasılası olan bir şehir. Bu 2,1 milyar dolar seviyesinde bir gelirdir" diyen Karaloğlu, yaş sebze meyveden kesme çiçeğe, mantarcılıktan hayvancılığa, tıbbi aromatik bitkilere kadar tarımda birçok alanında tecrübe sahibi olduklarını ve bu konularda tecrübelerini Türkiye'yle paylaşabileceklerini vurguladı.

Kaymakamlara projeye sahip çıkmaları için çağrıda bulunan Karaloğlu, "Siz bu projeye sahip çıkarsanız bu proje başarılı olur." ifadesini kullandı.



Konuşmaların ardından "Gelin Kardeş Olalım" projesi kapsamında imzalanan protokolle, Antalya'nın 16 ilçesi 3 yıl boyunca farklı şehirlerden 18 ilçeyle tarımsal bilgi ve tecrübelerini paylaşacak.

