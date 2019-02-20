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Antalya Büyükşehir’de meclis üyesi sayısı 107’e yükseliyor

Antalya’da şuan 101 üyeden oluşan Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi sayısı 31 Mart seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte 107’ye yükseliyor.

20 Şubat 2019 Çarşamba 12:48
Antalya Büyükşehir’de meclis üyesi sayısı 107’e yükseliyor

Antalya’da şuan 101 üyeden oluşan Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi sayısı 31 Mart seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte 107’ye yükseliyor.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını açıkladı. Nüfus kayıt sistemine göre, 30 Mart 2014 seçimlerinde 101 kişiden oluşacak Büyükşehir Belediye Meclisi, 31 Mart seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte 107’ye yükseliyor.



Kepez Türkiye’nin en kalabalık 19’uncu ilçesi


Antalya’nın en kalabalık ilçesi 531 bin 613 kişiyle Kepez oldu. Kepez bu nüfus yoğunluğu ile Türkiye’nin en kalabalık 19’uncu ilçesi konumuna yerleşti. Kepez’i 495 bin 688 kişiyle Muratpaşa, 312 bin 319 kişiyle Alanya takip etti. Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri arasında Muratpaşa 25’inci, Alanya ise 65’inci sırada yer aldı. Antalya’nın en küçük ilçesi ise 3 bin 618 kişiyle İbradı oldu. Toplam 2 milyon 426 bin 356 kişiyle Antalya, Türkiye’nin en büyük 5’inci ili konumunda.



19 ilçeye 451 meclis üyesi


Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi’nde, Kepez’in nüfusunun 500 bin 1 rakamını geçmesiyle birlikte Belediye Meclis Üyesi sayısı 45 oldu. Büyükşehir Belediye Meclisine göndereceği üye sayısı da 9 oldu. Diğer bir değişiklik de Gazipaşa ilçesinde gerçekleşti. 15 kişiden oluşan Gazipaşa Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Meclisine 3 üye gönderirken, nüfusunun artmasıyla birlikte Belediye Meclis Üye sayısı 25’e, Büyükşehir Belediye Meclisine göndereceği üye sayısı da 5’e yükseldi. 31 Mart 2019 tarihinde 19 ilçeye 451 meclis üyesini belirlemek üzere sandık başına gidilecek, 87 kişi ise aynı zamanda Büyükşehir Belediye Meclis üyesi olacak. Seçilecek Büyükşehir Belediye Başkanı ve ilçe Belediye Başkanlarıyla birlikte Büyükşehir Belediye Meclisi üye sayısı 30 Mart 2014 seçimlerinden 6 artarak 107’ye çıkacak. Merkez ilçelerden Aksu ve Döşemealtı’ndan Büyükşehir’e 5, Kepez’den 9, Konyaaltı’ndan 6, Muratpaşa ilçesi’nden ise 7 Belediye meclis üyesi Büyükşehir’de ilçelerini temsil edecek.



İlçelere göre Belediye Meclis Üyesi sayıları:Akseki: 11, Elmalı: 15, Finike: 15, Gazipaşa: 25,Gündoğmuş: 9, Kaş: 25, Korkuteli: 25, Kumluca: 25, Manavgat: 31, Serik: 31, Demre: 15, İbradı: 9, Kemer: 15, Konyaaltı: 31



19 ilçe Belediye Başkanı ile birlikte en yüksek oyu alarak Büyükşehire gönderilecek sayılar ise şu şekilde: Akseki: 2, Aksu:5, Alanya: 7, Demre: 3, Döşemealtı: 5, Elmalı: 3, Finike: 3, Gazipaşa: 5, Gündoğmuş: 1, Kaş: 5, Korkuteli: 5, Kumluca: 5, Kemer: 3, Kepez: 9, Konyaaltı: 6, Manavgat: 6, Muratpaşa: 7, Serik: 6, İbradı: 1

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 12:48
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