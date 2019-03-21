Antalya Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına ücret artışı yapıldı.

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel Cam Piramit'te düzenlenen programda, işçilere yapılan maaş artış sözleşmesini imzaladı.

Sözleşmenin imzalanmasının ardından salondaki işçiler Türel'i, omuzlarına alarak sevinç yaşadı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, yaptığı açıklamada, hizmetleri tüm çalışanlarıyla başardıklarını söyledi.

Çalışanın hakkını alın teri kurumadan ödeyen bir anlayışla belediyeyi yönettiklerini anlatan Türel, alın teri ve akıl terinden tasarruf edilemeyeceğini, çalışanına borcu bulunmayan bir belediye olduklarını vurguladı.

Yeni dönem için 359 proje açıkladıklarını aktaran Türel, belediye çalışanlarını ev sahibi yapmak için de çalıştıklarını bildirdi.

Sigara parasına işçilerini ev sahibi yapacaklarına değinen Türel, şunları kaydetti:

"606 lira taksitlerle emekçi kardeşlerimiz tarımda, turizmde ev sahibi oluyorlar. Benim belediye çalışanım da sigara parasına ev sahibi olacak. Başkaları gibi laf üretmiyoruz. Söz verdiğimiz her vaadi ya gerçekleştirdik ya da tamamlamak üzereyiz. Boğaçayı projesi için "Uçuk" denildi. Onların hayalleri bizim yaptıklarımıza yetmez, Aramızdaki fark bu. Bana hesap soracaklarmış, Hesap soracak adam gelsin milletin önünde hesap sorsun. Öyle arkadan dolaşarak, yalanla, iftirayla, milletten gizli iş çevirmesin. İstediği kanalda, istediği televizyoncuyla, istediği gazeteciyle gelsin, bana hesap sorsun. Onun mu verilmeyecek hesabı var benim mi verilmeyecek hesabım var. Açık, net. Biz Allah'tan başka kimseden korkmadık. Gel yüzüme karşı söyle, kendi yandaşlarını gördüğünde esip gürleme. 'Gel' diyoruz, gelen yok."

Türel, hükümetin, enflasyon karşısında dar gelirliye yönelik bir düzenleme sağladığını belirterek, şöyle devam etti:

"Biz de buna duyarsız kalamazdık. Şu anda Türkiye'de taşerondan belediye kadrosuna geçen işçilerin çalıştığı şirketler arasında sendika yetkisini ilk veren belediyelerden birisi biziz. Bunu sizin için yaptık. Artık toplu sözleşme görüşmelerine başlayacağız. Ama ben toplu sözleşmeyi beklemedim. Küresel finans kuruluşlarının Türkiye'ye yaptığı operasyonlar neticesinde geçici bir dönem artan enflasyona benim kardeşlerimi yenik düşürmemek için elimi taşın altına koydum. Antalya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları AŞ'de çalışan ve 2 bin 20-3 bin lira arasında maaş alan işçi kardeşlerime her ay seyyanen net 350 lira artışı buradan ilan ediyorum. Tabii bu net. Bu aşağı yukarı yüzde 47'lik bir artış. Ben netini söylüyorum. Bize maliyeti 510 liraya geliyor. Aylık 3-4 bin lira arasında alanlara net 250 lira, 4-5 bin lira arasındaki maaşlara 150 lira, 5 bin üzerindekilere ise net 140 lira artışın kararını buradan ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun."

- "Taşeron sistemi tarihin çöplüğüne atıldı"

Arslan da Türkiye'de uzun yıllar devam eden taşeron sisteminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyaya meydan okumasıyla tarihin çöplüğüne atıldığını söyledi.

Taşeron yasasındaki düzenlemenin ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile görüştüklerini anlatan Arslan, "Bütün arkadaşlarımızın sendikalı olması konusundaki gayretleri için teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun. Hiç kavga etmedi, arkadaşlarımızın birine dahi zarar gelmedi. Herhangi bir sorun yaşamadan 7 bin 500'e yakın arkadaşımız sendikamızın üyesi oldular." dedi.

Türel'in daha yetki belgesi alınmadan ve toplu sözleşme imzalanmadan, çalışanlara jest yapma gayretini takdirle ve şükranla karşıladıklarını dile getiren Arslan, "Allah razı olsun. Antalya Büyükşehir Belediyesi, çalışanlarının yüzünü güldürdü. Hayırlı bir iş yaptılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu zammın anlamı şudur. Hak-İş olarak, 2019'da enflasyon farkı talep ediyoruz. Belediyemiz yüzde 4 zammı yaptı, şimdi bunun üzerine alt gruplara 350 lira net ücreti daha ilave edeceğiz. Temmuz ayında yüzde 4 zam daha ilave edilecek. Bunların hepsini topladığımız zaman enflasyon farkının da üzerinde bir artış olması bizim için gerçekten taktir edilecek bir durum."