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Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanyaspor Tesisleri'nin temeli atıldı

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Menderes Türel'e Alanyaspor'umuza kazandıracağı bu hizmet ve tesis için şükranlarımı sunuyorum. Sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın en iyi tesislerinden biri"- "Her yerde, yurt dışına çıkan tüm sporcularımıza, devletimizin varlığını ve şefkatini hissettiriyoruz"- "Bugün herkesin bir takımı var ama Türkiye'deki insanların ikinci takımı Alanyaspor'dur"

23 Şubat 2019 Cumartesi 18:45
Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanyaspor Tesisleri'nin temeli atıldı


ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temeli atılan Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanyaspor Tesisleri için, "Sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın en iyi tesislerinden biri." dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanyaspor Tesisleri Temel Atma Töreni'ne katılan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Alanyaspor için tarihi bir gün yaşadıklarını söyledi.

Herkesin gurur duyacağı bir tesisin temelini attıklarını belirten Çavuşoğlu, "Hizmetin en iyisi burada. Menderes Türel'e Alanyaspor'umuza kazandıracağı bu hizmet ve tesis için şükranlarımı sunuyorum. Sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın en iyi tesislerinden biri." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, spor sevdalısı, Alanyaspor ve Antalyaspor sevdalısı olduklarını dile getirerek, spor turizmi için bu tesisin önemli olduğunu vurguladı.

Bu tesislerde milli takımları da ağırlayacaklarını aktaran Çavuşoğlu, "Böyle bir tesis olur da milli takım gelmez mi. Alanya, Antalya'mız için bu tesisleri önemsiyoruz. Önümüzdeki kısa süre içerisinde bu tesisi Alanya'mıza kazandırmış olacağız." diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bu bölgenin evladı ve bakanı olarak memlekete hizmet etmek için gece gündüz çalıştıklarını, proje üreten, çalışan herkese destek verdiklerini dile getirdi.

Alanya Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesine ellerinden gelen destekleri verdiklerini anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Spora da önem veriyoruz. Tüm spor kulüplerimizin her zaman yanında oluyoruz. Her yerde, yurt dışına çıkan tüm sporcularımıza, devletimizin varlığını ve şefkatini hissettiriyoruz. Alanyaspor'umuzun ve Antalya'mızın spor turizminde elde edeceği gelirin ve turist sayısının artması için her şeyi yapıyoruz. Diğer taraftan Akdağ Kayak Merkezi'nde de sona gelindi. Gereken çalışmalar yapıldı. Büyükşehir Belediyemizin yapacağı yatırımları da destekleyeceğiz. Yeni golf sahaları yapılacak, veledrom yapılacak. Yeni yatırımlarla turizm 12 aya çıkacak."

Alanya'nın elde ettiği gelirle Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden olacağına vurgu yapan Bakan Çavuşoğlu, bunun için her türlü imkana sahip olduklarını söyledi.

Gazipaşa Havalimanı'nın yolcu sayısının her yıl arttığına dikkati çeken Çavuşoğlu, havalimanının kapasitesini de artıracaklarını belirtti.


- "Sizin için çalışıyoruz"


Son olarak 1 milyon 200 bin turistin Gazipaşa Havalimanı'ndan geldiğini hatırlatan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Mart ayında Gazipaşa'da turizm tesislerinin temelleri atılmaya başlanacak. Bu havza, en önemli turizm destinasyonu olacak. O yüzden Alanya'nın, Antalya'nın ulaşılabilirliğinin olması lazım. Bu konuda hızlı tren projeleri, Akdeniz Sahil Yolu, tüneller, yollar yapıyoruz. Daha çok turist gelsin diye yapıyoruz. Hemen yanı başımızdaki Kuşyuvası Tünelleri. Bu tünellerden memnunsunuz değil mi? Sizler için dağları delik deşik ediyoruz. İlk milletvekili olduğumda Kuşyuvası'nda yolu genişletiyoruz, korkulukları yeniliyoruz, hiç tutmuyor. Kuşyuvası'nda çok canlar kaybettik. O zamanlar 'Buraya tünel yapalım.' demiştim. O zamanlar bir Bolu Tüneli 20 yıl sürdüğü için arkadaşlarımız imkansız görmüşler, o zaman hayal bile değildi. Şimdi bir değil, 10 tünel yaptık. Şimdi tüneller arasında yolun ihalesini yaptık. 15 Mart'ta başlıyor. Burayı Anadolu'ya gidecek Anadolu'dan gelecek insanlar kullanacak. Hem sahilden hem buradan. İşte biz böyle çalışıyoruz. Sizin için çalışıyoruz. Sizin için çalışmaya devam edeceğiz."

Şehrin değerlerine sahip çıkmak gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, Alanyaspor ve Antalyaspor'un başarı üzerine başarı elde ettiğini ifade etti.

Alanyaspor'un 9 yıl önce uçurumda olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Batmış bir takımdı. 2'nci Lig'deydi ve 3. Lig'e doğru gidiyordu. Finansal durumu berbattı. Kimse de üstlenmedi takımın başkanlığını. Mecburen bu iş biradere kaldı. Ancak 9 senede değil, 3 senede kulübün mali değerlerini iyi duruma getirdi. Tüm Alanyalıların destekleriyle. Şu anda mali işlemleri düzgün, en iyi olan Süper Lig'deki futbol takımıdır. Hiçbir futbolcuya borcu yoktur. Hocalarıyla helalleşerek ayrılmıştır. Taraftarlarımızın centilmenliğini herkes konuşuyor. Bugün herkesin bir takımı var ama Türkiye'deki insanların ikinci takımı Alanyaspor'dur."

Antalya Valisi Münir Karaloğlu ise "Büyükşehir Belediye Başkanımız, Antalyaspor camiasına dünya çapında önemli bir tesis yaptı ve teslim etti. Şimdi de Alanyaspor'umuza dünya çapında, gıpta edilecek bir tesisi hediye edecek. Çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum, başarılar diliyorum." açıklamasında bulundu.


- Türel: "Tesis, 75 milyon lira civarında bir bütçeyle yapılacak"


Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Alanyaspor'un Süper Lig'deki başarısından dolayı övündüğünü anlatarak, "Avrupa, belki de dünyanın en güzel tesislerinden birinin temel atma törenini gerçekleştiriyoruz. Tesis, yaklaşık 75 milyon lira civarında bir bütçeyle yapılacak." diye konuştu.

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise Alanyaspor taraftarının Türel'i unutmayacağını vurgulayarak, Bakan Çavuşoğlu ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Bakan Çavuşoğlu, Vali Karaloğlu ve Belediye Başkanı Türel, butona basarak tesisin temelini attı.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 18:45
  1. Alanyaspor
  2. Alanyaspor Kulübü Başkanı hasan Çavuşoğlu
  3. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
  4. Antalya Valisi Münir Karaloğlu
  5. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  6. Temel Atma Töreni
  7. tesis

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