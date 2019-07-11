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Antalya Büyükşehir Belediye Zabıtası halk sağlığını tehdit edenlere göz açtırmıyor

Antalya Büyükşehir Belediye Zabıtası, Kepez ilçesinde merdiven altı diye tabir edilen ve kötü koşullarda midye üretimi yapan adreslere operasyon düzenledi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 11:54
Antalya Büyükşehir Belediye Zabıtası halk sağlığını tehdit edenlere göz açtırmıyor

Antalya Büyükşehir Belediye Zabıtası, Kepez ilçesinde merdiven altı diye tabir edilen ve kötü koşullarda midye üretimi yapan adreslere operasyon düzenledi. Sağlıksız olduğu tespit edilen bin 860 kilogram midyeye el konuldu. Operasyonda kaçak usullerle piyasaya sürülmek üzere hazırlanan tarihi geçmiş tavuk etleri de ele geçirildi.


Antalya Büyükşehir belediyesi Zabıta ekipleri halkın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmıyor. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Kepez İlçe Tarım Müdürlüğü ve Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hüsnü Karakaş Mahallesi’ndeki bazı evlerde sağlıksız koşullarda midye dolma üretimi yapıldığı ihbarı üzerine belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.



Sağlıksız koşullarda kokmuş midyeler


Hijyen kurallarının yok sayıldığı evlerde üretilen midye dolmaların eski merdaneli çamaşır makinelerinde ve çuvallarda saklandığı görüldü. Sıcak hava ve kötü koşullar sebebiyle bozulan midyelerin çevreye pis koku yaydığı görüldü. Denetimlerde, gıda mühendisleri midyelerin halk sağlığına uygun olmadığını tespit etti. Zabıta ekiplerince bin 860 kilogram midyeye imha edilmek üzere el kondu. Baskında midye dolma yapımında kullanılan 6 adet merdaneli çamaşır makinesi, 3 adet buzdolabı, 2 adet ocak ve 7 adet tencereye el konuldu. Zabıta ekipleri çevrede yaptığı kontrollerde de çöp konteynırlarına atılmış midye dolu çuvallar buldu. Sağlıksız koşullarda üretim yapan kişilere cezai işlem uygulandı.



Bozuk tavuk eti


Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ihbar üzerine girdiği bir evde de tarihi geçmiş tavuk etleri ele geçirildi. İnsan sağlığının hiçe sayılarak, tarihi geçen tavuk etlerinin tekrar piyasaya sürülmek istendiği tespit edildi. Kepez İlçe Tarım Müdürlüğü yetkililerin de incelediği bozulmaya yüz tutmuş tavuk etlerine imha edilmek üzere el konulurken, sorumlular hakkında yasal işlem başlatıldı.


Büyükşehir Belediyesi Zabıtası yetkilileri, halk sağlığını tehdit eden izinsiz üretim yerlerine yönelik operasyonların devam edeceğini belirtti. Vatandaşları nerede üretildiği belli olmayan gıdaları almamaları yönünde uyaran yetkililer, şüpheli durumlarda Büyükşehir Belediyesi’nin Alo 153 Zabıta hattına ihbarda bulunmalarını istedi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 11:54
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