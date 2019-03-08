0553 313 94 23

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in eşi trafik kazası geçirdi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in eşi Ebru Türel, seçim çalışmalarından döndüğü sırada trafik kazası geçirdi.

08 Mart 2019 Cuma 12:57
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in eşi trafik kazası geçirdi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in eşi Ebru Türel, seçim çalışmalarından döndüğü sırada trafik kazası geçirdi. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada Ebru Türel’in burnu kırılırken, diğer otomobilde bulunan 3 üniversite öğrencisi de yaralandı.


Kaza dün akşam 19.00 sıralarında Gürsü Mahallesi 304 ve 307 sokağın kesiştiği sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in eşi Ebru Türel, Muratpaşa ilçesinde seçim çalışmalarına katıldı. Çalışma sonrası Veli Karacan yönetimindeki 07 MNB 06 plakalı otomobille evine dönüş yoluna geçen Türel’e, iki sokağın kesiştiği noktada, içinde 3 üniversite öğrencisinin bulunduğu 38 KE 604 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Türel’in içinde bulunduğu araç, park halindeki 21 AAD 25 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazada arka koltukta oturan Ebru Türel’in başını ön koltuğa çarpması sonucu burnu kırıldı.


Diğer araçta bulunan üniversite öğrencileri sürücü Esra Tontu (20), Büşra Gedik (19) ve Berkay Bilge (18) çeşitli yerlerinde yaralandı. Ebru Türel çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından, Akdeniz Üniversitesi Hastanesine öğrenciler ise özel bir hastaneye götürüldü.


Hastanede burnu atele alınan Ebru Türel, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 12:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray taktik çalıştı
    1. Galatasaray taktik çalıştı
    2. Hatay'da kadın şoförler direksiyon..
    3. "Fildişi Sahili Türk ihracatçıları..
    4. Kadınlar Günü’ne özel klip
    5. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı
    6. Tek Pota’da kuralar çekildi
    7. Bakan Akar, AA Editör Masası'na konuk..
    8. Malatya’dan Türkiye’ye örnek proje
    9. Türkiye Ermenileri Patriği hayatını..
    10. Elazığ’da öğrencilerle deprem ve..
    11. Hindistan savaş uçağı düştü!
    12. Muş’ta 140 köy yolu ulaşıma kapandı
    13. Engelleri aşmak için bir araya geldiler
    14. "81 İl 81 Anaokulu Projesi"
    15. Türkiye Ermenileri Patriği Mutafyan,..
    16. Dalyan’da 2 Caretta Caretta ölü bulundu
    17. Okullar Arası Satranç müsabakaları..
    18. Pakistan hava sahası kısmen tekrar..
    19. Gençlik Merkezine gece denetimi
    20. İzmir’in fetih yıl dönümü kutlamaları..
    21. Muhtar adayı Kılıç kadınları unutmadı
    22. Bilecik’te protokol üyelerinin eşleri..
    23. Ordu'da cenazenin sit alanına..
    24. Antalya’da korkutan sazlık yangını
    25. DTSO ile KOSGEB arasında mentörlük..
    26. Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob..
    27. Çin hükümetinden Huawei’ye destek
    28. İmamoğlu’ndan kadınların çalışma..
    29. Evleri yanan yaşlı çift köylüler..
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa’da
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir