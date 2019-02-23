Antalya Bisiklet Turu - Perge-Termessos etabında Leopard Pro Cycling takımından Szymon Rekita birinci oldu



ANTALYA (AA) - Antalya Bisiklet Turu'nun üçüncü gününde geçilen Perge-Termessos etabını, Leopard Pro Cycling takımından Szymon Rekita kazandı. Uluslararası Bisiklet Birliğinin takviminde yer alan 2.2 kategorisindeki yarışın 91 kilometrelik Perge-Termessos etabına 153 sporcu katıldı. Etabı, Leopard Pro Cycling takımından Polonyalı Szymon Rekita, 2 saat 10 dakika 40 saniye ile tamamlayarak birinci oldu. İkinciliği, Kometa Cycling ekibinden İspanyol Juan Pedro Lopez, üçüncülüğü de Israel Cycling Academy takımından İspanyol Ruben Plaza Molina elde etti. Bu sonuçla Rekita, genel klasmanda zirveye çıkarak, magenta renkli mayoyu giydi. Szymon Rekita, tırmanış klasmanını ilk sırada bitirerek turuncu mayonun da sahibi oldu. Sprint klasmanında ilk sıraya yerleşen Monkey Town takımından Hollandalı Bas Van Der Kooij, sarı mayonun sahibi oldu. "Antik kentler" adı verilen prim klasmanını birinci tamamlayan Wiggins Lecol takımından James Fouche ise yeşil mayoyu giymeye hak kazandı. Organizasyon, yarın koşulacak 157 kilometrelik Side-Antalya etabıyla sona erecek.





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