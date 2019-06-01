0553 313 94 23

Antalya bayramdaki trafik yoğunluğuna hazır

9 günlük Ramazan bayramı tatilinde vatandaşların en fazla tercih edeceği iller arasında yer alan, yaklaşık 1 milyon kişinin gelmesinin beklendiği turizm kenti Antalya’da, tatilcilerin güvenli yolculuğu için havadan ve karadan denetimler sıklaştırıldı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 14:10
Antalya bayramdaki trafik yoğunluğuna hazır

9 günlük Ramazan bayramı tatilinde vatandaşların en fazla tercih edeceği iller arasında yer alan, yaklaşık 1 milyon kişinin gelmesinin beklendiği turizm kenti Antalya’da, tatilcilerin güvenli yolculuğu için havadan ve karadan denetimler sıklaştırıldı.


Turizm kenti Antalya 9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle en çok tercih edilecek iller arasında yer alıyor. Yabancı misafirlerle birlikte yaklaşık 2 milyon kişinin seyahat edeceği Antalya’da, güvenlik önlemleri de üst seviyeye çıkarıldı. Bayram süresinde tüm personelin izni iptal edilirken, günde ortalama 2 bin 300 polisin vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlayacağı belirtildi. Özellikle bayramlarda meydana gelen trafik kazalarının önüne geçilmesi için Antalya Emniyet Müdürlüğü bir dizi önlemler aldı.Trafik ekipleri kente karayoluyla giriş noktaları Döşemealtı, Korkuteli, Konyaaltı, Kemer, Manavgat, Alanya ve Kaş ilçelerinde denetimlerini arttırdı. Uygulamaların amacının ceza yazmak olmadığı, vatandaşların uyarılarak, herhangi bir yaralanma yada ölüm olayının yaşanmaması için çaba sarf edildiğine dikkat çekildi.


Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Hüseyin Çalhan, helikopter ile havadan denetim yaptı. Çalhan, yaklaşık 2 saat süren denetimde havadan, Alanya, Gazipaşa, Korkuteli, Kepez ve Burdur ve Isparta yolunda trafik yoğunluğunu inceledi. Hüseyin Çalhan, yoğunluk olan noktalarda, yerde denetim yapan ekiplerle iletişime geçerek alınması gereken önlemleri bildirdi.



"Yoğun denetim"


Açıklamalarda bulunan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Hüseyin Çalhan, bayram tedbirleri kapsamında, trafik denetlemelerinin yoğun olarak gece-gündüz devam edeceğinin altını çizdi.


Çalhan, il dışından gelen yolcuların trafik güvenliğini sağlamak için de önlem aldıklarını dile getirdi. Bayram tatili boyunca helikopter, drone, seçici göz ve radar denetimlerini yoğunlaştıracaklarını kaydeden Hüseyin Çalhan, “Yol kullanıcılarımızın bayramı rahat bir şekilde geçirmeleri için sabırlı, dikkatli ve kurallara uygun şekilde hareket ederek çalışıyoruz” dedi.



"Kazasız bir bayram"


En yoğun trafik akış bölgelerini aktaran Çalhan, şöyle konuştu:


"Mersin-Antalya karayolunda yoğunluğun çok olabileceği bekleniyor. Kemer karayolundan Fethiye güzergahı dahil olmak üzere bu yollarda yoğunluğu bekliyoruz. Korkuteli Yolu ve Kepez Kavşağı’nda da kısmen bir yoğunluk yaşanabilir. Bu konuda tüm trafik tedbirleri İl Emniyet Müdürlüğü bazında alınmıştır. Personelin izinleri kaldırmak suretiyle tüm personel bayram tedbirleri kapsamında göreve odaklanarak, kazasız bir bayram geçirmek için var gücüyle çalışacak.”



"Havadan denetim


Helikopter denetiminde ilk durağın Mersin karayolu olduğunu belirten Çalhan, “Gazipaşa sınırına kadar giderek trafik güvenliğini ve durumunu kontrol edeceğiz. Kural ihlali yapan sürücüleri karadaki istasyonumuza bildireceğiz. Drone de ise kavşaklarda kırmızı ışık ve emniyet kemeri uygulamalarında, sol şerit ihlallerinde, ağır taşıtlar üzerinde yolcu taşımacılığı yapanları tespit için kullanacağız" diye konuştuekledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 14:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Seçer, iftarda Tarsuslularla buluştu
    1. Başkan Seçer, iftarda Tarsuslularla..
    2. Vali Akbıyık, yaralı askeri ziyaret..
    3. Elazığ’daşehit ailelerine ziyaret
    4. Kuşadası’nda 7 yıl aradan sonra kiraz..
    5. Sinoplu çiftçiler mağdur durumda
    6. İzmir'deki elektronik kelepçeli sanık..
    7. Büyükşehir şehitleri unutmadı
    8. Eylem arayışındaki DAEŞ'lilere baskın!
    9. Kuşadası Belediyesi mali disiplin..
    10. Kâbe'deki görüntü İngiliz'i büyüledi
    11. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda Bayram..
    12. Vali Akbıyık, yaralı askerleri ziyaret..
    13. Çocuklar sınava girdi veliler dua okudu
    14. Halit Ergenç'e trafikte saldırı!
    15. Operasyonda 1 ton 300 kilo kaçak..
    16. Fenerbahçe Kulübü, Nihat Özdemir'i..
    17. Konya’da otomobiller çarpıştı: 8 yaralı
    18. Bosna’daki göçmen kampında yangın
    19. Hastane yönetiminden okuma..
    20. Bosna Hersek’te göçmen kampında büyük..
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti