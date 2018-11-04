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Ukrayna'nın Antalya Başkonsolosluğu törenle açıldı

Ukrayna'nın Antalya Başkonsolosluğu, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Antalya'daki Ukrayna vatandaşları ve çok sayıda davetlinin katıldığı bir törenle hizmete açıldı.

04 Kasım 2018 Pazar 15:13
Ukrayna'nın Antalya Başkonsolosluğu törenle açıldı

Ukrayna'nın Antalya Başkonsolosluğu törenle hizmete açıldı.

Törene Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Antalya'daki Ukrayna vatandaşları ve çok sayıda davetli katıldı.

Geleneksel ekmek ikram edildi

Yöresel kıyafetli Ukraynalıların, Poroşenko'yu müzik ve şarkılar eşliğinde karşıladığı program öncesi çocuklar, Ukrayna Devlet Başkanına ülkenin geleneksel ekmeğini takdim etti.

Türkiye ile Ukrayna çok sağlam bir diyaloğa sahip

Törende konuşan Poroşenko, Türkiye ve Ukrayna'nın çok sağlam bir diyaloğa sahip olduğunu söyledi.

Önemli bir gelişme olduğunu vurguladı

Çipli kimliklerle iki ülke arasındaki seyahatlerin kolay bir şekilde gerçekleştiğini kaydeden Poroşenko, Başkonsolosluk açılışının Türkiye'nin güneyinde yaşayan Ukraynalılar için önemli bir gelişme olduğunu vurguladı.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 15:13
  1. Ukrayna
  2. Antalya
  3. Antalya Başkonsolosluğu
  4. Petro Poroşenko
  5. Yavuz Selim Kıran

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