Antalya, Ankara ve İzmir’e kafa tutuyor

Türkiye genelinde konut satışlarında yaşanan gerilemeye rağmen yatırımcıların ilgi gösterdiği iller sıralamasında dikkat çekici bir değişiklik oldu. 82 bin 252 konutun satıldığı geçen ay, diğer aylarda olduğu gibi İstanbul tapu işlemlerinde liderliği bırakmazken, ikinci sıradaki Ankara’dan sonra İzmir’in yerini Antalya aldı. 15 bin 895 satışın gerçekleştiği İstanbul’u, 8 bin 240 konut satışı ve yüzde 10 pay ile Ankara, 5 bin 091 konut satışı ve yüzde 6,2 pay ile Antalya izledi. Yabancılara yapılan konut satışlarında ise Antalya ilk sırayı 1.734 satış ile ilk sırayı alan İstanbul’un ardından geldi. Bu ilimizde 850 konutu yabancılar satın aldı. Antalya’nın ilgi görmesinde ise il genelinde yükselen markalı konut projelerinin de rolü var.

SUR’dan gururlandıran imza

Sur Yapı’nın Kepez-Santral bölgesinde 8 milyar lira yatırımla hayata geçirdiği 19 bin bağımsız bölümden oluşan Antalya Projesi’nde tüm etaplar planlandığı şekilde eş zamanlı olarak hızla devam ediyor. Projenin ilk etabı olan 6 bin 417 konuta sahip Park etabında çalışmalar sona doğru yaklaşıyor. Projede 23 kule vinç ve bin 500’ün üzerinde işçi, ilk etapta yer alan 93 bloktan oluşan 6 bin 417 dairenin tamamlanması için 24 saat aralıksız çalışıyor. İlk etabın kaba inşaatının yüzde 100’lük kısmının tamamlandığı ve ince işlerinin bütün hızıyla devam ettiği projede, Aralık 2019’da ilk etabın teslimlerinin başlaması planlanıyor.

İkinci etap Sur Cadde'de hızla yükseliyor

Antalya’ya 70 bin kişinin yaşayacağı yeni bir şehir kazandıran Sur Yapı Antalya Projesi, 1,3 kilometre uzunluğundaki caddesiyle de öne çıkıyor. Alışverişten sanata, modadan finansa kadar her zevke ve ihtiyaca hitap eden Sur Cadde’de, günlük ayak hareketinin 100 bin, aylık 3 milyon, yıllık 36 milyon olması bekleniyor. İkinci etapta yer alan Sur Cadde’de inşaat hızla ilerliyor, kaba inşaat yüzde 70 seviyesine geldi. Projenin merakla beklenen üçüncü etabında da hafriyat işlemleri tamamlandı, temel seviyesinin üzerine çıkıldı. Turkuaz etabının tüm blokları su kenarında yer alıyor.

Alım avantajı

Antalya projesinde satış süreçleri de hızla devam ediyor. Proje, Sur Yapı’nın geçen günlerde başlattığı hem ev almak isteyenlere hem de gayrimenkul yatırımcılarına güven ve moral veren yeni kampanyası kapsamına alındı. Sur Yapı’nın “Her Yeni Ev Yeni Bir Yolculuk” kampanyasında vatandaşlara tasarruflarına dokunmadan bir yıl sonra ödemeye başlayacakları cazip fırsatlar sunuluyor. Projeden konut alanlar, ilk seneyi taksitsiz, peşinatsız, ara ödemesiz geçirebilecek.