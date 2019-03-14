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'Antalya Aktif Yaşlı Merkezi' hizmete girdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli’nin ardından ikinci Aktif Yaşlı Hizmet Merkezi’ni Atatürk Kültür Parkı içerisinde hizmete açtı.

14 Mart 2019 Perşembe 13:32
'Antalya Aktif Yaşlı Merkezi' hizmete girdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli’nin ardından ikinci Aktif Yaşlı Hizmet Merkezi’ni Atatürk Kültür Parkı içerisinde hizmete açtı. 65 yaş üstü bireyler merkezde sanat ve sosyal etkinliklerin yanında hem spor yapıyor hem fizik tedavi oluyor.

 

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından ilki Korkuteli ilçesinde hizmete açılan Aktif Yaşlı Hizmet Merkezi’nin ikincisi Atatürk Kültür Parkı içerisinde yer alıyor. Merkez Tazelenme Üniversitesi kapsamında hizmet veriyor. Sağlıklı, başarılı ve aktif yaşlanmayı desteklemeyi amaçlayan merkezde uzman kadrolar eşliğinde sanatsal ve kültürel faaliyetler, egzersiz ve spor faaliyetleri, gerontolojik danışmanlık hizmetleri veriliyor. Günlerini dolu dolu geçiren 65 yaş üstü bireyler, merkezde daha sağlıklı, zinde ve aktif üretim döngüsüne katılan bireyler olarak hayata tutunuyor.



Yaşlı bireyler tiyatro sahneleyecek

 

Merkezdeki yaşlı bireylere diksiyon ve güzel konuşma dersi veren tiyatro eğitmeni Zafer Yıldırım, eğitimler sonunda oyunlar sahnelemek istediklerini ifade ederek, “Bir tiyatro oyununu nasıl sahneye koyacağız, ışık, dekor, kostüm bu konularda eğitim yapıyoruz. Ama en başında diksiyon güzel konuşma sanatı üzerinde çalışıyoruz. Eğitimler sonunda Tazelenme Üniversitesi olmak üzere tüm Antalyalılarla buluşabileceğimiz bir oyun sahnelemek istiyoruz. Yaşlıların sosyal yaşamlarını ve psikolojilerini anlatan oyunlar sahneleyeceğiz." diye konuştu.



Emeklilik keyfimize keyif kattı

 

Ankara’da uzun yıllar yaşadıktan sonra emekliliğini geçirmek için Antalya’ya geldiğini söyleyen Muzaffer Emine Kasbek, “Doğası, güzelliği ve insanlarının sıcaklığını nedeniyle Antalya’ya tercih ettim. İyi ki de gelmişim. Çok aktif bir hayattan pasif hayata geçince kendime çeşitli hobiler edindim. Tazelenme Üniversitesi ile de tanışmak hayatımın dönüm noktası oldu. Üç yıldır devam ediyorum ve hayatıma yeniden renk geldi. Bir de buna Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel’in hizmete açtığı Aktif Yaşlı Merkezi eklenince bizim emeklilik keyfimize keyifler katıldı. Burada çok güzel arkadaşlıklar kurduk. Birlikte yağlı boya resim çalışması yapıyoruz” diye konuştu.



Her gün gelmek istiyorum

 

Emekli olduktan vaktini kaliteli değerlendirmek istediğini belirten Ernur Kayaöz, “Evde boş boş oturmak bana göre değildi, o yüzden ben de resim yapmaya başladım. Tazelenme Üniversitesi’ni duyunca oraya kayıt oldum şu an ikinci sınıf öğrencisiyim. Şimdi de Büyükşehir Belediyesi’nin açtığımı bu merkeze geliyorum. Burada günlerimiz çok güzel geçiyor, kendi aramızda dostluklar kurduk, çalışan arkadaşlarımız da evlatlarımız gibi oldu. Ben burada çok mutlu oluyorum açıkçası. Evden bir an önce çıkıp buraya gelmek istiyorum” dedi.



İkinci evimiz oldu

 

Emekli öğretmen Zeynep Ekren de,“İzmir’den Antalya’ya taşındım, açıkçası İzmir’den kopamam zannediyordum ama Antalya’da daha mutlu oldum. ASFİM’de devam eden ücretsiz Parkinson Okuluna gidiyorum. Aktif Yaşlı Merkezi de açılınca buraya geliyorum. Burası ikinci evimiz oldu. Hepimiz buraya koşarak geliyoruz. Yaşıtlarımızla sohbet ediyoruz, birlikte resim ve spor yapıyoruz mutlu oluyoruz. Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederim” şeklinde konuştu.



Doğa atıklarından sanat eserleri

 

Merkezde eğitim veren emekli haritacı Ali Akbaş da doğadaki ağaç kütüğü, yaprak, kozalak gibi materyalleri kullanarak sanat eserine çeviriyor. Doğadaki materyallerin ilgisini çektiğini söyleyen Ali Akbaş, “Ağaç kökü ve dalı, çam kozalağı, yaprak gibi doğadan topladığım atıkları biriktirdim. Diğer malzemelerle çalışmalarımı geliştirdim ve farklı eserler ortaya çıktı. Bunlarla uğraşmaktan büyük zevk alıyorum stresimi alıyorum. Bu aktiviteyi merkezde arkadaşlarımla paylaşıyorum, onlarla birlikte çeşitli objeler çıkartıyoruz” dedi

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 13:32
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