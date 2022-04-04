Antalya akşam ezanı saat kaçta? Antalya iftar ne zaman saat kaçta 4 Nisan Pazartesi

2 Şubat’ta recep ayıyla birlikte üç aylar başladı. 4 Mart’ta başlayan şaban ayı 2 Nisan’da yerini ramazana bıraktı. 2022 yılında ramazan bayramı ise 2, 3 ve 4 Mayıs tarihlerine denk geliyor. Ramazan ayı boyunca en sık sorulan soruların başında ise ‘İftara ne kadar kaldı?’ geliyor. Peki, bugün Antalya’da oruç saat kaçta açılacak?

İmsak ne zaman başlar?

Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.

Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.

Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)

Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

Antalya akşam ezanı saat kaçta? Antalya iftar ne zaman saat kaçta 4 Nisan

4 Nisan Pazartesi Antalya'da akşam ezanı 19.29'da okunacak.

Antalya 5 Nisan Salı iftar saat kaçta?

Antalya'da 5 Nisan Salı günü iftar 19.29’da yapılacak.

Antalya 6 Nisan Çarşamba iftar saat kaçta?

Antalya'da 6 Nisan Çarşamba günü iftar 19.30’da yapılacak.

Antalya 7 Nisan Perşembe iftar saat kaçta?

Antalya'da 7 Nisan Perşembe günü iftar 19.31’da yapılacak.

Antalya 8 Nisan Cuma iftar saat kaçta?

Antalya'da 8 Nisan Cuma günü iftar 19.32’de yapılacak.

Antalya 9 Nisan Cumartesi iftar saat kaçta?

Antalya'da 9 Nisan Cumartesi günü iftar 19.33’te yapılacak.

Antalya 10 Nisan Pazar iftar saat kaçta?

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Antalya 12 Nisan Salı iftar saat kaçta?

Antalya'da 12 Nisan Salı günü iftar 19.36’da yapılacak.