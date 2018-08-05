Antalya Akdeniz Üniversitesi sıralama Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2018
ÖSYM üniversite tercih kılavuzunu yayımladı. YKS TYT puan türünden 150 ve 180 puan üzeri alan üniversite öğrencisi adayları üniversite tercihlerini 7-14 Ağustos’ta yapılacak. Peki Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2018, Antalya Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2 yıllık, Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2017 2018, Antalya Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2018, Akdeniz Üniversitesi 4 yıllık bölümleri, Akdeniz Üniversitesi diş hekimliği, mühendislik, mimarlık, psikoloji, Sınıf Öğretmenliği, Tıp fakültesi puanı ösym tercih kılavuzu bilgileri...05 Ağustos 2018 Pazar 13:05
ÖSYM üniversite tercih kılavuzunu yayımladı. YKS TYT puan türünden 150 ve 180 puan üzeri alan üniversite öğrencisi adayları üniversite tercihlerini 7-14 Ağustos’ta yapılacak. Peki Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2018, Antalya Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2 yıllık, Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2017 2018, Antalya Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2018, Akdeniz Üniversitesi 4 yıllık bölümleri, Akdeniz Üniversitesi diş hekimliği, mühendislik, mimarlık, psikoloji, Sınıf Öğretmenliği, Tıp fakültesi puanı ösym tercih kılavuzu bilgileri...