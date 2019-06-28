Antakya Öğretmenevi’nde korkutan yangın Hatay’ın Antakya ilçesinde bulunan öğretmenevinde yangın çıktı.

Hatay’ın Antakya ilçesinde bulunan öğretmenevinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.

Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Antakya Öğretmenevi’nin 3. katında elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 3 itfaiye aracı ve 10’a yakın itfaiye personeli yangına müdahalede bulundu. Yangın diğer katlara sıçramadan söndürülürken, yangın sırasında odada kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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