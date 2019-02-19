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Antakya Medeniyetler Evi’nde 200 vatandaştan kan bağışı

Dünyanın birçok ülkesinde konser veren Antakya Medeniyetler Korosu’nun çalışmalarını gerçekleştirdiği Antakya Medeniyetler Evi’nde 200 vatandaş kan bağışında bulundu.

19 Şubat 2019 Salı 21:14
Antakya Medeniyetler Evi’nde 200 vatandaştan kan bağışı

Dünyanın birçok ülkesinde konser veren Antakya Medeniyetler Korosu’nun çalışmalarını gerçekleştirdiği Antakya Medeniyetler Evi’nde 200 vatandaş kan bağışında bulundu.


Antakya Medeniyetler Evi’ne kurulan Türk Kızılayı’na ait platformda yaklaşık 200 kişi kan, kök hücre ve organ bağışında bulundu. Tüm Türkiye’ye örnek olacak bir projeye imza attıklarını ifade eden Antakya Medeniyetler Korosu Derneği Başkanı Yılmaz Özfırat, koro üyelerinin yanı sıra vatandaşların da bağışta bulunduğunu söyledi. Özfırat, “Türk Kızılayı bu konuda çok ciddi bir çaba göstererek bugün Medeniyetler Evi’nde böyle bir imkan sağladılar. Bizler de dernek olarak hem kök hücre bağışında hem de kan ve organ bağışında bulunduk. Bugün yaklaşık 200 kişilik bir katılım oldu" dedi.


Bağışta bulunan Hatay Bilim ve Sanat Merkezi eğitimcilerinden Hülya Yücel ise, herkese kampanyaya destek vermeleri çağrısında bulundu.


Organ, kök hücre ve kan bağışında bulunan Ümit Seyfettinoğlu da, her vatandaşın kan, kök hücre ve organ bağışında bulunması gerektiğini söyledi. Seyfettinoğlu, "Biz de böyle bir şey daha önce yaşadık. Herkesin başına gelebilecek bir şey. Bir kan arıyorsunuz, bulamıyorsunuz hiçbir yerde ve korkunç bir tedirginlik söz konusu olabiliyor. Aslında bu tarz etkinlikler sadece farkındalık yaratmak için yapılan etkinlikler. Yoksa sessiz sedasız hepimizin yapması gereken şey aslında. Herkese tavsiye ediyorum, sonucundaki mutluluk gerçekten olağanüstü bir duygu" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 21:14
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