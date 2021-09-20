Anonslarla çağrıyorlar! Taziye evini de aşı merkezine çevirdiler

İl merkezi ve ilçelerde görev yapan sağlık ekipleri, 200 aşı noktasının yanı sıra sahada köy köy, mahalle mahalle, ev ev dolaşarak vatandaşların aşı olmasını sağlıyor. Yürüttükleri yoğun çalışmayla Kovid-19 risk haritasında "sarı" kategorideki Elazığ'ın "maviye" dönmesi için fedakarca çalışan sağlık çalışanları, gittikleri yerlerde aşı konusunda yanlış bilgiye sahip kişileri ikna ederek aşılarını yapıyor. Merkeze bağlı Fatmalı köyüne giden mobil aşı ekibi, salgının başında çok tartışılan taziye evini de aşı merkezine çevirdi. Camiden yapılan anonsla çağırdıkları vatandaşları taziye evinde aşıladılar. Ekipler, taziye evine gelemeyen engelli ve yaşlıları da evlerinde aşıladı.