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Annesiz kalan yavru kediye köpek annelik yapıyor

Mersin’de annesi tarafından reddedilen yavru kediye bir ev köpeği sahip çıktı.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 10:07
Annesiz kalan yavru kediye köpek annelik yapıyor

Mersin’de annesi tarafından reddedilen yavru kediye bir ev köpeği sahip çıktı. ’Pamuk’ isimli yavru kediyi sahiplenen ’Çiço’nun ilgisi görenleri şaşırtıyor.

Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Tömük Mahallesi’nde ikamet eden 12 yaşındaki Naz Sertoğlu, oturdukları apartmanın önünde bir arabanın altında yavru bir kedinin annesi tarafından reddedildiğini gördü. Bunun üzerine arabanın altında miyavlayan kediye yardım elini uzatan küçük Naz, önce çevredeki vatandaşlara kedinin annesini sordu. Daha sonra annesinin 2 gündür yavrusuna bakmadığını öğrenen Naz, kediyi alarak eve götürdü. Evinde beslediği 4 yaşındaki ’Çiço’ isimli dişi köpeğin yavru kediye zarar verebileceğini düşünen Naz, daha sonra kedinin bir an olsun köpeğin yanından ayrılmadığını ve köpeğin de kediyi evladı gibi sahiplendiğini fark etti. Köpek ile kedinin birbirlerine olan ilgisi görenleri şaşırtırken, birbirlerinden hiç ayrılmaları dikkat çekiyor.

"Kedi köpeğimizin çocuğu oldu"

Kedi ile köpeğin arasındaki bağla ilgili konuşan Naz Sertoğlu, kediyi sokakta bulduğunu kaydederek, "Bir arabanın altında miyavlayarak tek başına duruyordu. Benimde dikkatimi çekti ve oradan aldım. Etraftaki insanlara sordum ve annesinin 2 gün boyunca gelmediğini, yavrusunu oraya bırakıp gittiğini söylediler. Orada miyavlayarak yardım istemesine dayanamadım ve bende sahiplenmek istedim. Tabi bizim evde bir köpeğimiz de var. Pamuk ismini koyduğumuz yavru kedi de onun çocuğu oldu. Şu anda Çiço annelik yapıyor. Daha önce hiç doğum yapmadı ama kedi yavrusuna annelik yapıyor" dedi.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 10:07
  1. Mersin
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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