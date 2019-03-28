Annesiyle yolun karşısına geçen çocuğu kamyon ezdi Diyarbakır'da 4 yaşındaki çocuğun, annesiyle yolun karşısına geçmeye çalışırken trafik ışıklarında hareket eden kamyonun altında kalarak ağır yaralanması MOBESE kamerasına yansıdı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da annesiyle yolun karşısına geçmeye çalışırken hareket eden kamyonun altında kalan çocuk ağır yaralandı. Diyarbakır-Silvan kara yolunun Seyrantepe mevkisinde annesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammed Yasin Barut (4), trafik ışıklarında beklerken hareket eden, İ.Y'nin kullandığı 06 BV 7497 plakalı kamyonun altında kaldı. Kazada, sol kolu ezilen Barut ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırılan Barut, ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Kamyon sürücüsü İ.Y. gözaltına alındı. Öte yandan, kaza, MOBESE kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kucağında bebeği bulunan bir kadının elinden tuttuğu oğluyla yolun karşısına geçmeye çalışırken trafik ışıklarında bekleyen kamyonun hareket etmesi yer alıyor. Bu sırada Barut'un kamyonun altında kaldığı durumu fark eden anne ve çevredeki vatandaşların hızla aracın altından çocuğu çıkarmaya çalıştığı görülüyor.







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