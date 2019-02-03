Annesiyle tartışıp evden ayrıldı! Genç kızdan iki gündür haber alınamıyor Bursa'da annesi ile birlikte yaşayan 16 yaşındaki Fatma K.'dan iki gündür haber alınamıyor.

Bursa’nın İznik ilçesinde, iki gün önce annesiyle tartışıp evden ayrılan 16 yaşındaki Fatma K., geri dönmedi. Annesi Gülcan Ulutaş, kızının bulunması için polise başvurdu. "Hayatından endişe ediyorum" Yeşil Cami Mahallesi’nde, babasından ayrılan annesi Gülcan Ulutaş ile birlikte yaşayan Açık Lise 2'nci sınıf öğrencisi Fatma K., annesiyle yaşadığı tartışmanın ardından evden ayrıldı. Anne, 2 gündür arayıp bulamadığı kızının hayatından endişe ettiğini belirterek polise başvurdu. Polis, Fatma K.'nin bulunması için çalışma başlattı.

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