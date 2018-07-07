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Annesinin kullandığı traktörün altında can verdi

Uşak’ta annesinin kullandığı traktörün altında kalan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

07 Temmuz 2018 Cumartesi 23:59
Annesinin kullandığı traktörün altında can verdi

Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Yaylaköy Köyü'nde dün akşam saatlerinde 5 yaşındaki Sema K., annesi Hülya K.’nin kullandığı traktörün evin önüne park etmek için yaptığı manevra sırasında traktörden yere düştü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Küçük Sema, traktörün ön lastiği altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti Olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 23:59
  1. Uşak
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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