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Annesinin kabrini ziyaret edemeyen engelliye mezarlık düzenlemesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazipaşa Belediyesi’nin de desteğiyle engelli bir vatandaşın hayalini gerçekleştirdi.

04 Ağustos 2019 Pazar 11:32
Annesinin kabrini ziyaret edemeyen engelliye mezarlık düzenlemesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazipaşa Belediyesi’nin de desteğiyle engelli bir vatandaşın hayalini gerçekleştirdi. Tekerlekli sandalye kullanan Altuğ Özben Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle yapılan parke yol sayesinde merhum annesinin mezarı başına kadar gidip ona dua edebilmenin mutluluğunu yaşıyor.


Antalya Büyükşehir Belediyesi, halkın hem iyi hem de kötü gününde yanında olmayı sürdürüyor. Mezarlıkların iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik çalışmalarını Antalya’nın dört bir köşesinde sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Gazipaşa’da gerçekleştirdiği çalışmalarla göz dolduruyor. Gazipaşa Mezarlıklar Birimi sadece mezarlık bakım ve onarımı değil, bunun yanında gerçekleştirdiği cenaze defin ve nakil işi, çay seti, kefen, kapama taşı, mezar kazımı, sandalye, masa ve çadır ihtiyaçlarını da ücretsiz olarak karşılıyor.



Engelli vatandaşın hayali gerçek oldu


Sağladığı hizmetlerle vatandaşın takdirini toplayan Büyükşehir Belediyesi, son olarak Gazipaşalı engelli bir vatandaşın da en büyük halini gerçekleştirdi. Geçirdiği bir rahatsızlık sonucu yürüme kabiliyetini yitiren, hayatını akülü sandalyesine bağımlı bir şekilde idame ettirmeye çalışan Altuğ Özben, çok sevdiği annesi Senem Özben’i 2018 yılında kaybetti. Cenazesi Gazipaşa’nın Beyobası Mahallesi Köprübaşı mezarlığına defnedilen merhum Senem Özben’i yürüyemediği için kabri başında ziyaret edemeyen Altuğ Özben, annesinin kabri başında dua edip ona daha yakın olabilme hayalini gerçekleştirebilmek için Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa Mezarlıklar Biriminden yardım istedi. İvedi bir şekilde talebi değerlendiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mezarlığın giriş kapısından merhumenin kabrine kadar 60 metre uzunluğunda, 1 buçuk metre genişliğinde parke yol yapımına karar verdi.



"Annemi ziyaret edemiyordum"


Malzemesini Gazipaşa Belediyesi’nin sağladığı, işçiliğini ise Büyükşehri Belediyesi’nin üstlendiği çalışma kısa bir süre içerisinde tamamlandı. Annesini ziyaret edip kabrine elleriyle dokunmayı başaran Altuğ Özben, “Engel durumumdan kaynaklı annemi mezarı başında ziyaret edemiyordum. Bana bu imkanı sağlayan ve yardımını esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Artık annemin kabrine kadar gelebiliyor, ona yakın olup dualar edebiliyorum. Tek sıkıntım buydu, herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 11:32
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