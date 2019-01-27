Annesini toprağa verirken aday gösterildiğini öğrendi

İYİ Parti İzmir'in Kiraz ilçesinde Mehmet Emin Avşar'ı (56), belediyeye başkan adayı olarak gösterdi. Avşar, aday olduğunu hayatını kaybeden annesi Fatma Avşar'ı, toprağa verdiği dakikalarda öğrendi. Annesini defnettikten sonra seçim bölgesinde hem taziyeleri hem de tebrikleri kabul eden Mehmet Emin Avşar, "Aday gösterildiğimi, annemin defin işlemlerini yaparken öğrendim. Anne acısı farklı. Aday gösterildiğim için sevindim ama annemin acısından dolayı sevincimi tam olarak yaşayamıyorum" dedi. İlçede esnaflık yapan Mehmet Emin Avşar, projelerine de değindi. Seçilmesi halinde, ulaşılabilen bir belediyecilik anlayışı ile Kiraz'ı yöneteceğini aktaran Avşar, "Bizim farkımız bu olacak. Vatandaşların sorunlarını planlı ve programlı şekilde çözeceğiz. Yapabileceklerimizin sözünü vereceğiz, yapamayacaklarımızı vaat ederek yüzü kızaranlardan olmayacağız" diye konuştu.



Kiraz'ın, büyük bir köy görünümünde olduğunu savunan Avşar, "Biz Kiraz'ı modern bir ilçe konumuna getireceğiz. İlçeye turist çekmek için projelerimiz olacak. Burası doğayla iç içe, cennetten bir köşe burası. Aynı zamanda konaklama tesisleri ile farklı bir boyut kazandıracağız. İlçeyi iç ve dış turizme açacağız" dedi.