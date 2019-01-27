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Annesini toprağa verirken aday gösterildiğini öğrendi

İYİ Parti'nin İzmir'in Kiraz ilçesinden aday gösterdiği Mehmet Emin Avşar, annesi Fatma Avşar'ı kaybettiği gün aday gösterildiğini öğrendi. Annesini toprağa veren Avşar, bir yandan taziyeleri diğer taraftan ise tebrikleri kabul ediyor.

27 Ocak 2019 Pazar 18:10
Annesini toprağa verirken aday gösterildiğini öğrendi

İYİ Parti İzmir'in Kiraz ilçesinde Mehmet Emin Avşar'ı (56), belediyeye başkan adayı olarak gösterdi. Avşar, aday olduğunu hayatını kaybeden annesi Fatma Avşar'ı, toprağa verdiği dakikalarda öğrendi. Annesini defnettikten sonra seçim bölgesinde hem taziyeleri hem de tebrikleri kabul eden Mehmet Emin Avşar, "Aday gösterildiğimi, annemin defin işlemlerini yaparken öğrendim. Anne acısı farklı. Aday gösterildiğim için sevindim ama annemin acısından dolayı sevincimi tam olarak yaşayamıyorum" dedi. İlçede esnaflık yapan Mehmet Emin Avşar, projelerine de değindi. Seçilmesi halinde, ulaşılabilen bir belediyecilik anlayışı ile Kiraz'ı yöneteceğini aktaran Avşar, "Bizim farkımız bu olacak. Vatandaşların sorunlarını planlı ve programlı şekilde çözeceğiz. Yapabileceklerimizin sözünü vereceğiz, yapamayacaklarımızı vaat ederek yüzü kızaranlardan olmayacağız" diye konuştu.

Kiraz'ın, büyük bir köy görünümünde olduğunu savunan Avşar, "Biz Kiraz'ı modern bir ilçe konumuna getireceğiz. İlçeye turist çekmek için projelerimiz olacak. Burası doğayla iç içe, cennetten bir köşe burası. Aynı zamanda konaklama tesisleri ile farklı bir boyut kazandıracağız. İlçeyi iç ve dış turizme açacağız" dedi.

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 18:10
  1. İzmir
  2. İYİ Parti
  3. Kiraz Belediye Başkan adayı
  4. Mehmet Emin Avşar
  5. Annesini toprağa verirken aday gösterildiğini öğrendi

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