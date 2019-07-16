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Annesini tabancayla kazara boynundan vuran 16 yaşındaki çocuk serbest

Samsun’da tabancayı kurcalarken annesini boynundan kazara vurarak ağır yaralayan 16 yaşındaki çocuk, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

16 Temmuz 2019 Salı 14:16
Annesini tabancayla kazara boynundan vuran 16 yaşındaki çocuk serbest

Samsun’da tabancayı kurcalarken annesini boynundan kazara vurarak ağır yaralayan 16 yaşındaki çocuk, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi’nde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 yaşındaki Aynur A. adlı kadın tabancayla boynundan vurularak ağır yaralandı. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Aynur A. tedavi altına alındı.


Polis yaptığı araştırma sonucu Aynur A.’yı 16 yaşındaki oğlu B.A.’nın vurduğunu tespit etti. Hastanede gözaltına alınarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen B.A., Samsun Adliyesine sevk edildi.


B.A., "Dışarıda silah buldum eve götürdüm. Kurcalarken patladı, annem kazara vuruldu. Ambulans çağırdım hastaneye gittik" dedi.


Savcıya ifade veren B.A., tutuklanması talebiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 14:16
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