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Annesini öldüren genç ile babası tutuklandı

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde iddiaya göre annesini boynundan bıçaklayarak öldüren genç ile babası tutuklandı.

17 Haziran 2019 Pazartesi 10:47
Annesini öldüren genç ile babası tutuklandı

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde iddiaya göre annesini boynundan bıçaklayarak öldüren genç ile babası tutuklandı.


Olay, Ergene ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bir ikamette meydana geldi. İddiaya göre, 19 yaşındaki Mervan Ç., henüz bilinmeyen bir nedenle annesi İnayet Ç’yi (44)boynundan bıçaklayarak öldürdü. Polis merkezine gelen ihbarlar üzerine kısa sürede olay yerine polis ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, İnayet Ç.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Kadının cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili Mervan Ç. ve babası Mehmet Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan baba ve oğul çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 10:47
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