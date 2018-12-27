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Annesini öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karşısında

İzmir'de annesini baltayla öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi

27 Aralık 2018 Perşembe 15:56
Annesini öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karşısında

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde annesini baltayla öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Sertan Topuzoğlu ve avukatı ile sanığın babası Serhat Topuzoğlu katıldı.

Mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumundan gönderilen değerlendirme raporunda sanığın olay sırasında akli dengesinin yerinde olduğu ve cezai ehliyeti bulunduğunun belirtildiğini söyledi.

Sanık Topuzoğlu, rapora karşı söyleyeceklerinin hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini belirtti.

İddia makamı, sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde mütalaa verdi.

Mahkeme heyeti, Topuzoğlu'nun tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

- Olay

Eşi, Konak ilçesinde yaşayan Serap Topuzoğlu'nu (51) 24 Ağustos 2017'de evlerinde baltayla öldürülmüş halde bulmuş, cinayetle ilgili kadının oğlu Sertan Topuzoğlu (23) tutuklanmıştı.

Sertan Topuzoğlu hakkında "üst soydan akrabayı kasten öldürmek" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 15:56
  1. Adli TIp Kurumu
  2. Ağır Ceza Mahkemesi
  3. Avukat
  4. İzmir 10
  5. sanık

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