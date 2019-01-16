Annesini kaybeden İbrahim Tatlıses ayakta durmakta güçlük çekti Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İbrahim Tatlıses'in annesi Leyla Tatlı, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede ayakta durmakta güçlük çeken Tatlıses'i yakınları sakinleştirdi.

İbrahim Tatlıses'in annesi Leyla Tatlı, dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Tatlı'nın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Tatlıses'in annesi Leyla Tatlı, bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu. Bahçelievler'deki özel bir hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Leyla Tatlı, dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Tatlıses, ayakta durmakta güçlük çekti. Annesinin ölüm haberiyle yıkılan İbrahim Tatlıses, cenazede ayakta durmakta güçlük çekti.

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